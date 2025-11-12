Licencia de conducción por menos de $ 70.000: en este pueblo, a 20 minutos de Bogotá, el trámite es mucho más económico

La licencia de conducción es un documento indispensable para poder operar cualquier vehículo por las vías del país, sin importar si se trata de una motocicleta, un vehículo particular, un bus de servicio público o para transporte de carga.

Los exámenes para solicitar o renovar la licencia de conducción deberán ser administrados por los CALE. | Foto: Montaje Semana

Este documento certifica que el conductor cuenta con las aptitudes físicas y conocimientos requeridos para poder estar al frente de un automotor, razón por la que hay diferentes pasos para poder tramitarla ante los organismos de tránsito y obtenerla.

En este sentido, si bien el Ministerio de Transporte indica que la licencia de conducción es de carácter obligatorio, faculta a las diferentes entidades territoriales para que emitan el documento y fijen las tarifas que le cobrarán a la ciudadanía a través de sus respectivas oficinas de tránsito.

Por esta razón es que es común ver hay carros que, aunque circulan en Bogotá, tienen placas de pueblos aledaños como La Calera, Chía o Mosquera, municipios en los que algunos trámites resultan ser más económicos, entre ellos la expedición de las licencias de conducción.

Licencia de conducción en Mosquera sale por menos de 70.000 pesos

En la oficina de Tránsito de Mosquera, que sirve al municipio ubicado a 30 minutos de Bogotá, el costo para tramitar la licencia de conducción, por primera vez, es bastante económico, si se compara con lo exigido en Bogotá.

Son varios núcleos de conocimiento que evalúa el examen teórico para obtener la licencia de conducción. | Foto: Getty / Montaje Semana

Según la página web de la entidad, el costo total para este trámite es de 61.090 pesos, valor que incluye los derechos de la licencia, el pago al sistema RUNT y al Ministerio de Transporte.

Trámite licencia de conducción primera vez: $ 61,090.

Valor tránsito

Derechos de licencia de conducción: $ 9.313.

Especie venal - licencia de conducción: $ 8.777.

Subtotal tránsito: $ 18.090

Valor RUNT

Ministerio de Transporte: $ 34.300.

RUNT: $ 8.700.

Subtotal RUNT: $ 43.000

Total trámite: $ 61.090

En Bogotá, según la página de la Ventanilla única de Servicios, este trámite tiene diferentes tarifas dependiendo si se trata de una licencia para conducir automóvil o motocicleta.

Licencia por primera vez para automóvil: $ 274.800.

Licencia por primera vez para motocicleta: $ 228.400.

Concepto Distrito Capital Ministerio de Transporte RUNT Total Automóvil $ 231.800 $ 34.300 $ 8.700 $ 274.800 Motocicleta $ 185.400 $ 34.300 $ 8.700 $ 228.400

Requisitos para tramitar la licencia de conducción

La ley en Colombia habilita para que menores de edad, con 16 años cumplidos, puedan tramitar este tipo de licencia, siempre y cuando reúna otros requisitos como:

Ser mayor de 16 años.

Saber leer y escribir.

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT.

Obtener el certificado de aptitud en conducción en un Centro de Enseñanza Automovilística avalado por el RUNT.

Contar con el certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz para conducir, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores registrado ante el RUNT.

En algunos municipios este trámite puede resultar mucho más económico. | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que se debe presentar la cédula de ciudadanía o contraseña para nacionales mayores de edad; para menores de edad, la tarjeta de identidad o contraseña, documento que se valida en la página de la Registraduría Nacional. Si el estado del documento está en trámite, será aceptado. Pero, si el documento está disponible para ser entregado, debe reclamarlo y volver con el documento original.