Además, señala que no podrán comenzar a regir antes de las fechas indicadas por el Ministerio de Transporte y que " NO aplican para todo el parque automotor , sino para las nuevas motocicletas que se ensamblen o importen luego de su entrada en vigor".

Esto quiere decir que esta normativa no tiene impacto en las motocicletas que ya están registradas y en circulación en el país.

Sobre la posibilidad de que algunos modelos de motocicletas dejen de circular en 2025, la Andi indicó que es “falso” y que “no es cierto que las motocicletas que se encuentran circulando en el país vayan a quedar obsoletas, que no puedan circular o que el usuario deba cambiarlas, como se ha mencionado.

De igual forma, desde el gremio aclararon que no se tendrán que hacer modificaciones ni actualizaciones por parte de quienes ya tienen una motocicleta.

“La normativa que entrará en vigencia no aplica para motocicletas actualmente registradas y en circulación. Los motociclistas actuales no deben tomar ninguna medida o decisión, pues las normas no tienen un impacto sobre las motocicletas en circulación. La norma aplicará a importadores y ensambladoras para motocicletas nuevas", recalcó la Andi.