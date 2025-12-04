Movilidad en Bogotá: comerciantes de San Victorino protestan en medio de las compras de Navidad este jueves 4 de diciembre

Durante esta época del año, algunas vías de la ciudad de Bogotá colapsan debido a la gran afluencia de ciudadanos que se movilizan para realizar las compras de Navidad.

En la jornada de este jueves, 4 de diciembre, la Secretaría de Tránsito de Bogotá ha reportado varios cierres viales en diferentes puntos de la capital que afectan la movilidad.

Así está la movilidad en Bogotá

3:20 p.m.: Habilitan la vía en San Victorino

Manifestantes sobre andén y se recupera la movilidad en ambos sentidos viales de la carrera 10 con calle 13.

2:30 p.m.: Bloqueos en San Victorino

En la tarde de este jueves se han registrado bloqueos en la carrera 10 con calle 13 a la altura de San Victorino, donde comerciantes del sector salieron a las calles a protestar.

Esta manifestación se da en rechazo a los operativos que ha implementado la Alcaldía de Bogotá en los espacios públicos del centro de la ciudad durante diciembre.

A esta hora comerciantes de San Victorino, en el centro de Bogotá, realizan una manifestación sobre la carrera 10 con avenida Jiménez, frente al centro comercial Neos. Aseguran no estar de acuerdo con los operativos de control de espacio público que se adelantan actualmente en el… pic.twitter.com/cyQqMOCbis — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 4, 2025

2:15 p.m.: Afectaciones en TransMilenio

Troncal décima y Eje Ambiental

Buses realizan retornos en Bicentenario, los servicios 2, MG47, MH83; las rutas Duales ML82 - ML81- LK10 por la calle 6 en ambos sentidos para operar por av. Caracas hasta la calle 26.

Servicio MF51 hace retorno en la Mariposa.

Estaciones que suspenden su operación temporalmente: