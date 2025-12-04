Suscribirse

Bogotá

Movilidad en Bogotá: comerciantes de San Victorino protestan en medio de las compras de Navidad este jueves 4 de diciembre

Se han reportado varios cierres viales en diferentes puntos de la capital.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 8:43 p. m.
TransMilenio reporta afectaciones de movilidad.
TransMilenio reporta afectaciones de movilidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

Durante esta época del año, algunas vías de la ciudad de Bogotá colapsan debido a la gran afluencia de ciudadanos que se movilizan para realizar las compras de Navidad.

En la jornada de este jueves, 4 de diciembre, la Secretaría de Tránsito de Bogotá ha reportado varios cierres viales en diferentes puntos de la capital que afectan la movilidad.

Contexto: Vuelve la ciclovía nocturna a Bogotá en Navidad: conozca la fecha y hora de esta jornada

Así está la movilidad en Bogotá

3:20 p.m.: Habilitan la vía en San Victorino

Manifestantes sobre andén y se recupera la movilidad en ambos sentidos viales de la carrera 10 con calle 13.

2:30 p.m.: Bloqueos en San Victorino

En la tarde de este jueves se han registrado bloqueos en la carrera 10 con calle 13 a la altura de San Victorino, donde comerciantes del sector salieron a las calles a protestar.

Esta manifestación se da en rechazo a los operativos que ha implementado la Alcaldía de Bogotá en los espacios públicos del centro de la ciudad durante diciembre.

2:15 p.m.: Afectaciones en TransMilenio

  • Troncal décima y Eje Ambiental

Buses realizan retornos en Bicentenario, los servicios 2, MG47, MH83; las rutas Duales ML82 - ML81- LK10 por la calle 6 en ambos sentidos para operar por av. Caracas hasta la calle 26.

Servicio MF51 hace retorno en la Mariposa.

Estaciones que suspenden su operación temporalmente:

  • San Diego
  • Las Nieves
  • San Victorino.

