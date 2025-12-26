La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que, por el momento, cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.
El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.
8:20 a. m.: Choque entre bus zonal y motocicleta en Fontibón
[08:18 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Fontibón, entre bus zonal y motociclista en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 75. Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/X5Icmtx6dc— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 26, 2025
7:40 a. m.: Siniestro entre dos motociclistas en Engativá
[07:39 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre dos motociclistas en la Av. Calle 80 con carrera 120, sentido oriente-occidente. Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia. pic.twitter.com/gIPwyQ0MZN— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 26, 2025
7:35 a. m.: Choque entre vehículo y motocileta en Tunjuelito
[07:35 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro vial en la localidad de Tunjuelito, entre automóvil y motociclista en la Autosur con carrera 63, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/w8SulzidDc— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 26, 2025
6:00 a. m. No hay pico y placa para vehículos particulares
Como medida para facilitar la movilidad de los viajeros durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Bogotá confirmó el levantamiento del pico y placa para el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero.
5:30 a. m. Pico y placa para taxis
🏁#FelizViernes| #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para vehículos con placas terminadas en números 7⃣ y 8⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 26, 2025
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠 5:30 a.m. hasta las 🕘 9:00 p.m. pic.twitter.com/QnQCtPiVRj
4:00 a. m. TransMilenio opera con normalidad
🕓4:00 a.m ☀️— TransMilenio (@TransMilenio) December 26, 2025
Iniciamos un nuevo día, nuevas oportunidades. ¡Disfruta el viaje!. pic.twitter.com/nXmweuCcJM