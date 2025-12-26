La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que, por el momento, cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

Petro propuso nueva forma para cobrar Soat a motos y carros: sería más caro para un tipo de vehículo muy popular en Colombia

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

8:20 a. m.: Choque entre bus zonal y motocicleta en Fontibón

7:40 a. m.: Siniestro entre dos motociclistas en Engativá

7:35 a. m.: Choque entre vehículo y motocileta en Tunjuelito

6:00 a. m. No hay pico y placa para vehículos particulares

Como medida para facilitar la movilidad de los viajeros durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Bogotá confirmó el levantamiento del pico y placa para el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero.

5:30 a. m. Pico y placa para taxis

4:00 a. m. TransMilenio opera con normalidad