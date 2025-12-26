Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes 26 de diciembre: levantan el pico y placa para vehículos particulares

La administración distrital decidió levantar la medida con el fin de facilitar la movilidad de los viajeros durante el fin de año.

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de diciembre de 2025, 11:35 a. m.
La medida de pico y placa fue levantada para este viernes 26 de diciembre
La movilidad es uno de los aspectos cruciales en el día a día de Bogotá, ciudad que, por el momento, cuenta con múltiples frentes de obra que afectan, en gran medida, la posibilidad de tener un tránsito fluido.

El comportamiento de las vías, las afectaciones por accidentes o movilizaciones, la operación de TransMilenio y cualquier otra novedad sobre la movilidad en Bogotá pueden ser consultadas aquí.

8:20 a. m.: Choque entre bus zonal y motocicleta en Fontibón

7:40 a. m.: Siniestro entre dos motociclistas en Engativá

7:35 a. m.: Choque entre vehículo y motocileta en Tunjuelito

6:00 a. m. No hay pico y placa para vehículos particulares

Como medida para facilitar la movilidad de los viajeros durante las festividades de fin de año, la Alcaldía de Bogotá confirmó el levantamiento del pico y placa para el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero.

5:30 a. m. Pico y placa para taxis

4:00 a. m. TransMilenio opera con normalidad

