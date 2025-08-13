Vehículos
Multas de tránsito en Bogotá: ¿qué se requiere para acceder a un acuerdo de pago?
Son varios los requisitos establecidos por Movilidad.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá señala que tiene varias facilidades para pagar los comparendos por infracciones a las normas de tránsito, entre ellas opciones de financiación mediante acuerdos de pago.
De acuerdo con la entidad, en 2025, a través de acuerdos de pago, hay alivios para deudas por comparendos desde $1.207.762, que incluyen capital e intereses.
Para poder acceder a un acuerdo se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Certificación bancaria (no mayor a 30 días).
- Certificación laboral (no mayor a 30 días).
- Para personas independientes: declaración de renta o certificación de ingresos.
- Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.
- Declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a su nombre.
Condiciones del acuerdo:
- No haber sido reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
- No haber incumplido acuerdos anteriores.
- Pagar una cuota inicial del 40 % del valor total dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.
Descuentos por realizar curso pedagógico
Por otra parte, la entidad recuerda que los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito, cuya realización sumada al pago oportuno, permite obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.
¿Cómo acceder al curso?
- Estar inscrito en el RUNT.
- Agendar previamente el curso, sin costo, en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’.
- Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.
Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico:
- Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
- Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
- C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
- C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.
Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.
Descuentos a comparendos notificados en vía:
- 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
- 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.
Descuentos a comparendos electrónicos:
- 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
- 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.