Suscribirse

Vehículos

Multas de tránsito en Bogotá: ¿qué se requiere para acceder a un acuerdo de pago?

Son varios los requisitos establecidos por Movilidad.

Redacción Vehículos
13 de agosto de 2025, 2:25 p. m.
La plataforma Lico fue desarrollada en mayo de 2024.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá señala que varias facilidades para pagar los comparendos. | Foto: Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Movilidad de Bogotá señala que tiene varias facilidades para pagar los comparendos por infracciones a las normas de tránsito, entre ellas opciones de financiación mediante acuerdos de pago.

De acuerdo con la entidad, en 2025, a través de acuerdos de pago, hay alivios para deudas por comparendos desde $1.207.762, que incluyen capital e intereses.

Para poder acceder a un acuerdo se debe cumplir con los siguientes requisitos:

  • Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
  • Certificación bancaria (no mayor a 30 días).
  • Certificación laboral (no mayor a 30 días).
  • Para personas independientes: declaración de renta o certificación de ingresos.
  • Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.
  • Declaración juramentada ante notario sobre la existencia o no de bienes a su nombre.

Condiciones del acuerdo:

  • No haber sido reportado en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
  • No haber incumplido acuerdos anteriores.
  • Pagar una cuota inicial del 40 % del valor total dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.
La entidad diseñó alternativas de pago que permiten cumplir los compromisos financieros de acuerdo con la situación de cada persona.
La Secretaría de Movilidad de Bogotá señala que varias facilidades para pagar los comparendos por infracciones a las normas de tránsito, entre ellas opciones de financiación mediante acuerdos de pago. | Foto: Getty Images

Descuentos por realizar curso pedagógico

Por otra parte, la entidad recuerda que los infractores pueden acceder a un curso pedagógico gratuito, cuya realización sumada al pago oportuno, permite obtener descuentos de hasta el 50 % sobre el valor del comparendo.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”

¿Cómo acceder al curso?

  • Estar inscrito en el RUNT.
  • Agendar previamente el curso, sin costo, en www.movilidadbogota.gov.co o en la plataforma ‘Mi Movilidad a un clic’.
  • Para más información, comunicarse al (601) 364 9400, opción 2.
Contexto: Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas

Puntos habilitados para realizar el curso pedagógico:

  • Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.
  • Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.
  • C.C. Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, Locales 286 y 287.
  • C.C. San Rafael: Calle 134 # 55-30, Sótano 2.
  • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.

Contexto: Conductores que se quieran pasar de listos llevarán costosa multa; celular no les servirá para evitar comparendo

Descuentos a comparendos notificados en vía:

  • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
  • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Descuentos a comparendos electrónicos:

  • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
  • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

comparendosBogotáSecretaría de Movilidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.