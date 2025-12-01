Nuevo impuesto a vehículos eléctricos agrava situación de la industria automotriz en el Reino Unido, según experto

El incidente, descubierto el 2 de septiembre, obligó a Jaguar Land Rover a cerrar sus sistemas y su producción, que pudieron reanudarse a principios de octubre, poniendo bajo presión al fabricante y a sus proveedores.

La producción de automóviles en Reino Unido cayó un 23,8% interanual en octubre. | Foto: Página web Land Rover.

Según las cifras publicadas por la asociación sectorial (SMMT), la producción de automóviles en Reino Unido cayó un 23,8% interanual en octubre, mes en el que JLR “inició la recuperación progresiva de sus actividades”.

Este retroceso se produce después de un descenso aún mayor del 27,1% en septiembre, en el punto álgido del incidente.

“Fue otro mes difícil para la producción británica”, comentó en un comunicado Mike Hawes, director general de la SMMT, quien sin embargo se mostró optimista tras el presupuesto presentado el miércoles por la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves.

“El crecimiento se perfila y el gobierno reconoce la importancia estratégica nacional de la industria automotriz, a la que respalda mediante una estrategia industrial y una aportación adicional de 1.500 millones de libras (1.985 millones de dólares) para reforzar la competitividad del sector manufacturero”, afirmó.

En cambio, “la introducción de un nuevo impuesto sobre los vehículos eléctricos es una mala medida, tomada en el momento equivocado”, advirtió.

Los fabricantes de automóviles británicos ya habían sufrido, en la primera mitad del año, una brusca caída de las exportaciones hacia Estados Unidos debido a los aranceles, antes de un repunte en julio, tras el acuerdo comercial entre Londres y Washington.

JLR recibió a finales de septiembre el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo. | Foto: Getty / Montaje Semana

Propiedad del grupo indio Tata Motors, JLR recibió a finales de septiembre el apoyo del gobierno británico mediante una garantía de préstamo que le permitió desbloquear hasta 1.500 millones de libras para apoyar su producción.

El fabricante evaluó a mediados de noviembre en 259 millones de dólares el impacto del ciberataque. El incidente se produjo tras una oleada de casos similares que afectaron a varias cadenas de comercios en Reino Unido, como Marks & Spencer (M&S), Harrods y Co-op.

En consecuencia, la cifra de negocios del grupo en el primer semestre del ejercicio fiscal se sitúa en unos 15.130 millones de dólares, una caída del 16 % respecto al año pasado.

Al mismo tiempo el déficit fue de 176 millones de dólares, frente a un beneficio de 1.447 millones de dólares el año pasado.

“Aunque somos conscientes de los desafíos económicos, geopolíticos y políticos que enfrenta nuestra industria, tenemos capacidad de recuperación y estamos bien posicionados para lograr avances sólidos”, promete el director general de JLR, Adrian Mardell, en el comunicado.

JLR, que vendió aproximadamente 430.000 vehículos en 2024, según su último informe anual, es el mayor empleador del sector en Reino Unido, con 34.000 empleados.

El gobierno indicó que los ciberataques costaron a la economía británica 19.400 millones de dólares) en 2024. | Foto: 123 Rf

