¿Parqueaderos saben cómo atender el incendio de un carro eléctrico?: radiografía al sector advierte riesgos y falta de preparación

La transición acelerada hacia la movilidad eléctrica se ha convertido en uno de los mayores retos para la infraestructura urbana del país. Esta transformación, impulsada por políticas públicas, avances tecnológicos y una ciudadanía cada vez más consciente, no solo modifica el paisaje del transporte, sino que redefine los riesgos dentro de las edificaciones.

¿Infraestructura preparada?

Sin embargo, este avance demanda entornos físicos seguros y actualizados, donde los parqueaderos se convierten en eslabones clave, no solo para la circulación y recarga, sino también para la gestión del riesgo.

Los parqueaderos subterráneos, en particular, con techos bajos y escasa ventilación, son altamente vulnerables: carecen de detectores de gases, rutas de evacuación señalizadas o sistemas de supresión automática.

La infraestructura de la mayoría de parqueaderos, en Colombia, no está preparada para afrontar emergencias por incendios de vehículos eléctricos. | Foto: Getty Images

“Colombia está avanzando en movilidad eléctrica, pero su infraestructura aún no se adapta a los nuevos riesgos. La mayoría de los parqueaderos fueron diseñados pensando en vehículos de combustión, no en autos con baterías de litio, que requieren estándares mucho más exigentes de seguridad. Los sistemas actuales en parqueaderos, no son suficientes para atender este tipo de emergencias. Se requiere una transición urgente hacia tecnologías más robustas y apropiadas”, señaló el ingeniero Alex Rodríguez Aparicio, presidente de ANRACI.