VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá el miércoles, 15 de octubre: ojo conductores con la rotación

Para carros particulares, la medida de pico y placa rige de lunes a viernes.

Redacción Vehículos
14 de octubre de 2025, 3:35 p. m.
Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022
Pico y placa en Bogotá. Imagen de referencia.

La movilidad en la ciudad de Bogotá sigue generando molestias en los conductores ante el alto flujo vehicular que diariamente transita en la capital.

Por lo tanto, las autoridades de tránsito siguen implementando la medida de pico y placa para vehículos particulares y taxis con el fin de contrarrestar a la movilidad.

Así las cosas, la medida de restricción inicia desde las 6:00 de la mañana y termina a las 9:00 de la noche para carros particulares.

Este miércoles, 15 de octubre, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular en la ciudad en el horario anteriormente mencionado.

Sin embargo, los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen libre movilidad durante todo el día.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de octubre

  • Jueves 16 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 17 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 18 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 19 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 24 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 26 de octubre: no aplica la medida pico y placa.
  • Lunes 27 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 28 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 29 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 30 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 31 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para taxis en Bogotá

Para el servicio público tipo taxi, la jornada tendrá una hora diferente que irá desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

En este caso, el pico y placa aplica para los taxis que sus placas terminen en 3 y 4, lo que quiere decir que pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Quienes infrinjan esta norma podrá ser multados por las autoridades de tránsito, quienes estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad. O en su llevado caso podría ser inmovilizado su automóvil.

