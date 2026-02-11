VEHÍCULOS

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 12 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Las autoridades de tránsito realizan operativos de control en puntos estratégicos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
11 de febrero de 2026, 11:03 a. m.
Pico y placa en Bogotá
Pico y placa en Bogotá Foto: Colprensa - Camila Díaz.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá dio a conocer la restricción de pico y placa en la ciudad para vehículos particulares y de servicio público tipo taxis.

Los horarios de la medida para el jueves 12 de enero de 2026 aplican para vehículos particulares, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y para taxis, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: manifestación en el centro de Bogotá provoca congestión

Así es la restricción para el jueves 12 de febrero

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden circular los carros particulares cuya placa finalice en: 1, 2, 3, 4 y 5.

Vehículos

Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda

Bogotá

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Vehículos

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

Vehículos

Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos

Vehículos

Cupra recibe importante noticia para importar modelo desde China: condición de precio fue clave para facilitar su llegada al Viejo Continente

Vehículos

Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles 11 de febrero

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

No pueden circular los taxis: 9 y 0.

Las autoridades de tránsito estarán haciendo operativos de control en puntos estratégicos de la ciudad, por lo que los conductores que incumplan la medida se podrán enfrentar a comparendos o inmovilización de su vehículo.

Así pueden ser exentos del pico y placa

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda a los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa que pueden registrarse en la página de la entidad y conocer la opción de pico y placa solidario, la modalidad con la que los conductores pueden pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.

¿Carros reportados en aseguradoras pierden valor? Es clave indagar por el historial de un vehículo antes de comprarlo

El único canal oficial para adquirir y pagar el pico y placa solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web:www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial”, detalla la entidad.

Más de Vehículos

Según expertos, hay diferentes variables que hay que tener en cuenta a la hora de incorporarse a una glorieta.

Así se debe conducir por una glorieta: conozca cómo elegir el carril indicado cuando se enfrente a una rotonda

El ‘Deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

Su moto podría estar ahí: hallaron un ‘deshuesadero’ en la localidad de Los Mártires, en Bogotá

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá para este jueves, 12 de febrero de 2026: horarios y vehículos exentos

Ferrari tomó decisión para afrontar la carga arancelaria impuesta por Estados unidos a los vehículos importados.

Ferrari Luce sorprendió con detalles de diseño y tecnología: regresan los botones y hay muchos detalles de los viejos bólidos

La Unión Europea eliminó el arancel del 25 % a la importación de la Cupra Tavascan producida en China

Cupra recibe importante noticia para importar modelo desde China: condición de precio fue clave para facilitar su llegada al Viejo Continente

BYD será el nuevo socio de automoción del Manchester City.

Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza

FOTO: MAURICIO FLOREZ

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Así rotará el pico y placa en Cali: restricción y excepciones para el miércoles 11 de febrero de 2026

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

Noticias Destacadas