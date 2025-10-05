Suscribirse

Pico y placa en Cali para carros particulares este lunes, 6 de octubre del 2025

Las autoridades de la capital vallecaucana llevan a cabo operativos de control para verificar el cumplimiento de la medida.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de octubre de 2025, 12:34 a. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este lunes, 6 de octubre de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este lunes no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 3 y 4, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Contexto: Cómo es el examen práctico para sacar la licencia de conducción: son dos pruebas y este es el puntaje que necesita para pasar
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación para este viernes 6 de junio de 2025.
La medida del pico y placa en Cali tiene una nueva rotación para este lunes 6 de octubre de 2025. | Foto: El País

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

