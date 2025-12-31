Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes, 2 de enero de 2026: ¿cuándo aplica la nueva rotación?

La Alcaldía indicó que la primera semana de la medida se aplicarán medidas pedagógicas.

31 de diciembre de 2025, 6:55 p. m.
Operativos de control para pico y placa en Cali. Foto: Raúl Palacios

Este viernes, 2 de enero de 2026, será el último día del actual pico y placa que rige en la ciudad de Cali.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este viernes, 2 de enero, no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 1 y 2, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Las autoridades de movilidad de la capital vallecaucana anunciaron, hace algunas semanas, la nueva distribución de días y placas para continuar adelante con esta restricción que busca mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Nueva rotación del pico y placa en Cali para 2026

La Secretaría de Movilidad Distrital informó que la implementación de la nueva rotación del ‘pico y placa’ para el primer semestre de 2026, será a partir de este 5 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Semana pedagógica

  • Del 5 al 9 de enero de 2026
  • No hay sanciones; solo información y orientación.
  • Sanciones desde el 13 de enero.

Rotación por día

DíaPlacas terminadas en
Lunes1 y 2
Martes3 y 4
Miércoles5 y 6
Jueves7 y 8
Viernes9 y 0

Vehículos exentos (principales)

  • Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).
  • Servicio oficial, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).
  • Vehículos híbridos y eléctricos.
  • Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas, según su licencia de tránsito.
  • Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.
  • Motocicletas.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026.
Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Recomendaciones para no infringir la norma

  • Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.
  • Usar apps autorizadas para verificar la restricción.
  • Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Noticias Destacadas