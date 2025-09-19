Suscribirse

Vehículos

Pilas, taxistas deben renovar este documento antes de esta fecha para seguir trabajando

Estos documentos que son obligatorios pueden realizarse de manera virtual.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
Paro Taxistas 23 de julio
Los taxistas deben portar unos documentos al momento que algún agente de tránsito se los pide mediante un operativo. | Foto: Catalina Olaya

La documentación como la licencia de conducción, el Soat, la técnico mecánica son los principales requisitos que todo conductor debe tener al día para poderse movilizar.

Sin embargo, para el caso de los taxistas hay otros documentos que también deben portar al momento que algún agente de tránsito se los pide mediante un operativo.

Contexto: Lanzan estrategia para mejorar la calidad del servicio de taxi en Bogotá, ¿de qué se trata?

Por lo tanto, estos conductores o propietarios de taxis deberán realizar la respectiva renovación de los seguros contractual y extracontractual, la cual se venció el pasado 25 de agosto. Mientras que el plazo para renovar la tarjeta de operación deberá hacerse antes del próximo 25 de septiembre.

Por su parte, Stefanía Hernández, gerente de Taxis Libres, recordó a los taxistas realizar estos trámites para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y así mismo cumplir con la normatividad vigente.

En el sector de sameco en Cali,paro de taxistas
Documentación para los taxistas. | Foto: Raul Palacios

La tarjeta de operación es un documento indispensable definido en el Decreto 1079, que habilita a cada vehículo para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros”, explicó.

Así mismo, la gerente fue enfática en mencionar que estos documentos que son obligatorios pueden realizarse de manera virtual con el fin de facilitar la gestión a los conductores y propietarios.

“El cumplimiento de estos requisitos no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la seguridad y la confianza de los usuarios. El seguro contractual protege a los pasajeros en caso de accidentes durante la prestación del servicio, mientras que el extracontractual cubre a terceros que puedan resultar afectados. No contar con estos seguros expone al conductor, al propietario y a los pasajeros a graves riesgos económicos y legales", se lee en comunicado de Taxis Libres.

Los propietarios de vehículos deben realizar el trámite de la tarjeta de operación, la cual tiene una vigencia anual, mientras que los conductores se encargan de renovar mensualmente la tarjeta de control.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentador de City TV confesó que fue suplantado y sus cuentas fueron embargadas; así se dio cuenta de lo que estaba pasando

2. Duván Vergara marca golazo en Argentina: video del remate de media distancia

3. Golpe a Maduro: se conoce la identidad de quien podría ser el primer desertor del régimen

4. Disney enfrenta cancelaciones por suspensión del programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ ¿Qué está detrás de esta decisión?

5. Selección anuncia nuevo técnico para amistosos antes del Mundial 2026: se “respalda al profesor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TaxisSegurosTaxis en ColombiaTaxistas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.