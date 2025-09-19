Pilas, taxistas deben renovar este documento antes de esta fecha para seguir trabajando

La documentación como la licencia de conducción, el Soat, la técnico mecánica son los principales requisitos que todo conductor debe tener al día para poderse movilizar.

Sin embargo, para el caso de los taxistas hay otros documentos que también deben portar al momento que algún agente de tránsito se los pide mediante un operativo.

Por lo tanto, estos conductores o propietarios de taxis deberán realizar la respectiva renovación de los seguros contractual y extracontractual, la cual se venció el pasado 25 de agosto. Mientras que el plazo para renovar la tarjeta de operación deberá hacerse antes del próximo 25 de septiembre.

Por su parte, Stefanía Hernández, gerente de Taxis Libres, recordó a los taxistas realizar estos trámites para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y así mismo cumplir con la normatividad vigente.

Documentación para los taxistas. | Foto: Raul Palacios

“La tarjeta de operación es un documento indispensable definido en el Decreto 1079, que habilita a cada vehículo para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros”, explicó.

Así mismo, la gerente fue enfática en mencionar que estos documentos que son obligatorios pueden realizarse de manera virtual con el fin de facilitar la gestión a los conductores y propietarios.

“El cumplimiento de estos requisitos no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la seguridad y la confianza de los usuarios. El seguro contractual protege a los pasajeros en caso de accidentes durante la prestación del servicio, mientras que el extracontractual cubre a terceros que puedan resultar afectados. No contar con estos seguros expone al conductor, al propietario y a los pasajeros a graves riesgos económicos y legales", se lee en comunicado de Taxis Libres.