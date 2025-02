Revisión tecnomecánica: este es el error que muchos cometen; pasan por alto detalle y les devuelven el carro

Pese a esto, hay muchos conductores que, aunque saben que deben llevar sus vehículos a dicha revisión, no lo hacen y circulan sin el debido comprobante, lo que no solo es una infracción que da para inmovilizar el carro, sino que representa un peligro para los actores viales, pues no es posible constatar el estado de mecánico del vehículo por lo que podría causar accidentes con desenlaces fatales.