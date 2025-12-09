Suscribirse

Rota el pico y placa en Cali: así quedó la medida para este miércoles, 10 de diciembre

La medida aplica para vehículos que circulan por la ciudad y para los que ingresen a ella.

9 de diciembre de 2025, 3:43 p. m.
Pico y placa en Cali
Así será la medida del pico y placa durante esta jornada. | Foto: Tomada de Twitter: @MovilidadCali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este miércoles, 10 de diciembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas terminen en 7 y 8, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar su cumplimiento, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el respeto a la normativa.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que estarán vigilando el cumplimiento del pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

