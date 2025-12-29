Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este martes, 30 de diciembre; consulte horarios y restricciones para evitar multas

La restricción aplicará para los vehículos que ingresen a la ciudad y para os automotores que circulen por sus vías.

Camilo Eduardo Castro Cetina

29 de diciembre de 2025, 6:19 p. m.
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali
Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali Foto: Raúl Palacios

Cali mantendrá este martes, 30 de diciembre, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana, en especial, durante estos días que se desarrolla la Feria de Cali.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Los lugares donde no se puede adelantar a otro vehículo: más de uno los desconoce y se expone a inmovilización y patios
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

