Tienen características únicas: este es el listado de los carros más caros del mundo

El mundo automotor no deja de sorprender con modelos que combinan lujo, tecnología y exclusividad. Aunque en el mercado existen opciones para todos los presupuestos, los autos más costosos del planeta se destacan no solo por su precio, sino por las características únicas que los convierten en piezas de colección.

Adquirir uno de estos vehículos implica una inversión millonaria que va mucho más allá de la compra inicial. A los valores del automotor se suman gastos en impuestos, matrículas, seguros, mantenimiento y combustible, lo que hace que el monto final se eleve considerablemente.

Los autos de esta categoría no se asemejan a los de gama media o baja. Su fabricación es limitada, muchos con producciones que no superan las 300 unidades, y en varios casos se trata de modelos personalizados con acabados exclusivos en carrocería e interiores.

Además, poseen un rendimiento superior en velocidad y potencia, acompañado de avances tecnológicos que los colocan en la cima de la industria automotriz.

Entre la lista de 28 vehículos más costosos del mundo destaca el Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, vendido por 135 millones de euros, considerado uno de los más exclusivos de la historia.

Imagen de referencia. Mercedes-Benz. | Foto: Foto de Facebook Mercedes-Benz

El listado continúa con otros modelos que impresionan tanto por su precio como por su diseño:

Aston Martin Valkyrie (3 millones de euros)

(3 millones de euros) McLaren Solus GT (3,1 millones de euros)

(3,1 millones de euros) Bugatti Chiron Pur Sport (3,2 millones de euros)

(3,2 millones de euros) Lamborghini Veneno Roadster (3,3 millones de euros)

(3,3 millones de euros) Koenigsegg CC850 (3,5 millones de euros)

(3,5 millones de euros) Bugatti Chiron Super Sport 300+ (3,5 millones de euros)

(3,5 millones de euros) Pagani Huayra Imola (5 millones de euros)

(5 millones de euros) Red Bull RB17 (7,1 millones de euros)

(7,1 millones de euros) Mercedes Maybach Exelero (7,2 millones de euros)

(7,2 millones de euros) Bugatti La Voiture Noire (11 millones de euros)

(11 millones de euros) Rolls Royce Sweptail (11,5 millones de euros)

(11,5 millones de euros) Pagani Zonda HP Barchetta (15,4 millones de euros)

(15,4 millones de euros) Rolls Royce Boat Tail (23 millones de euros)

(23 millones de euros) Rolls-Royce Droptail (30 millones de euros aprox.)