Firma alemana de autos no aguantó el ritmo y se declaró en quiebra; si tiene uno de sus autos podría multiplicar su valor

La más reciente es la compañía Isdera, reconocida por fabricar vehículos realmente exclusivos, pues sus modelos no son producidos en masa sino solo por encargo, lo que deja ver la relevancia de este fabricante en la industria.

El precio inicial para cualquiera de sus modelos era de un poco más de 460.000 dólares y logró poner en las calle vehículos realmente llamativos; sin embargo, y pese a los esfuerzos por mantenerse vigente, no pudo sostener la embestida tecnológica del presente.

Para el 2021, el grupo chino Xinghui Automotive compró la firma alemana y de esta manera tomo aire, creó un centro de investigación y desarrollo e instaló una planta de ensamblaje en China, durante 2024; sin embargo, todas estas estrategias no dieron resultado y no le permitieron superar sus problemas financieros.

Al parecer, este vehículo no llamó la atención de sus clientes y no tuvo ningún encargo, razón por la que no llegó a las calles.