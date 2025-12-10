Durante el pasado Japan Movility Showmvility, Toyota anunció la llegada de Century, la nueva marca de lujo que llega al mundo automotriz para competir con Rolls-Royce y que incluso estará por encima de Lexus, otra de las firmas del fabricante japonés.

Century fue presentada en el pasado Japan Mobility Show. | Foto: Toyota

Luego de este anuncio y debido a la coyuntura que vive la industria por la popularización de los vehículos eléctricos, Toyota confirmó que Century será fiel a la tradición e implementará motores a gasolina.

Esta nueva marca de superlujo, que se inspiró en el auto insignia de la élite japonesa, se acomodará en lo más alto la línea del grupo japonés, según lo confirmó a CarExpert, Takashi Uehara, presidente de la división de sistemas de propulsión de Toyota.

“Sí, tendrá un motor”, fueron las declaraciones tajantes del ejecutivo de Toyota, quien además confirmó que serán de combustión e integrarán poderosos sistemas de hibridación, lo que vaticina altos niveles de autonomía.

“Todavía no está decidido qué tipo de motor se instalará”, agregó Uehara, haciendo referencia a que aún no se sabe el tipo de máquina a combustión que instalarán, lo que a su vez ha permitido a los expertos lanzar diferentes hipótesis sobre el bloque que portarán los vehículos de esta marca.

Se ha confirmado que integrará un poderoso sistema de hibridación. | Foto: Toyota

La opción que más ha llamado la atención entre los rumores es la que apunta a un motor V8 híbrido en el que ha venido trabajando Toyota y el cual será puesto a disposición de nuevo GR GT y a su equivalente en la marca Lexus.

Lo llamativo de esta unidad es que también estará disponible para las SUV de gran tamaño de la marca, ofreciendo 900 CV, lo que colocaría a Century por encima de lo que hoy en día ofrecen sus competidores Rolls-Royce o Bentley.

La historia del Century se remonta a 1997 cuando monto un motor V12 atmosférico que estuvo disponible hasta 2017, por lo que los amantes de la marca y quienes son apasionados al poderío de las máquinas añorar que regrese un motor de dichas características.

Pese al entusiasmo, los rumores sobre el regreso de un motor V12 no parecen tan consolidadas; sin embargo, si le han ido aumentando el toque de exclusividad del que por sí solo ya goza Century.

Las primeras unidades de Century llegarán a Japón en 2 años. | Foto: Toyota

La decisión de Toyota Con Century, de seguir por la línea de motores a combustión, la alejan de lo que viene haciendo Mercedes-Maybach o BMW con su gama i; sin embargo, la llevan a un terreno donde siempre se ha sentido cómoda: el del lujo desbordante y los motores poderosos, pero con el aliciente que lo complementará con un sistema de hibridación que elevará sus prestaciones.