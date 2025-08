¿Un carro convertido a gas es un vehículo híbrido? Dudas si conductores pueden aprovechar los beneficios que da la Ley

A primera vista, puede parecer lógico pensar que sí, debido al uso de dos fuentes de energía. Sin embargo, desde un punto de vista técnico y conceptual, un vehículo a gas no es un híbrido.

¿Qué es un vehículo híbrido?

¿Qué es un carro convertido a gas?

¿Por qué un carro convertido a gas no es un híbrido?

Un vehículo híbrido mezcla energía eléctrica y combustible fósil mediante una integración tecnológica que optimiza el funcionamiento conjunto de ambos sistemas. Además, el motor eléctrico puede mover el vehículo por sí solo, algo que no ocurre en un carro a gas.

No hay propulsión eléctrica, no hay recuperación de energía (como el frenado regenerativo), ni baterías que almacenen carga para mover el vehículo. Es decir, no hay sinergia entre dos sistemas energéticos distintos, solo un cambio de combustible.