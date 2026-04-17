¿Qué necesita un gato para no estresarse si pasa mucho tiempo solo en la casa?

Los gatos se han convertido en animales de compañía muy queridos en muchos hogares. Estos animales brindan apoyo emocional, son tranquilos, se adaptan a diferentes espacios y no necesitan que su amo esté pendiente de ellos todo el tiempo.

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Sin embargo, aunque se caracterizan por su independencia, si se les deja solos durante largos periodos de tiempo, pueden sentirse estresados y afectar sus condiciones de salud.

Normalmente, cuando los dueños salen de casa, estas mascotas pasan el rato durmiendo, pero si están bastante tiempo fuera, es importante tomar acciones que ayuden a que ellos se sientan tranquilos durante esa ausencia.

¿Qué dejarles a los gatos para que no se estresen?

Algo que no les puede faltar son los juguetes. Cada quien conoce mejor que nadie a su mascota y por ello lo ideal es dejarles artículos que les gusten, como pelotas, ratones, cañas o plumeros, entre otros.

Los juguetes son determinantes para evitar el estrés de los gatos. Foto: Getty Images

De igual forma, al no salir al exterior, el gato necesita encontrar en casa los estímulos que tendría en la calle. Por ello es esencial que cuente con algún rascador que le sirva para ejercitarse, arreglar sus uñas y dejar su marca.

Otra cosa que se puede hacer es incentivarlo a que alcance su comida. Se le puede dejar en una estantería o en un rascador junto a la ventana, pues esto se le convierte en un pasatiempo mientras observa la calle, según información de la empresa española Mediterranean Natural.

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Otra de las recomendaciones de los expertos es dejarles al menos dos comederos y bebederos situados en diferentes zonas de la casa, los cuales deben estar alejados de los areneros.

Para evitar complicaciones y posibles malos momentos, cuando el dueño sale de casa debe asegurarse de dejar siempre las ventanas y puertas bien cerradas. No es recomendable dejar al gato encerrado en una habitación y menos si los animales están en un lugar de temperaturas cálidas.

A los gatos no se les debe dejar mucho tiempo solos. Foto: Getty Images

¿Cuánto tiempo puede estar un gato solo?

Los expertos indican que los dueños o tenedores de gatos deben saber que la mayoría de los felinos pueden permanecer solos sin problemas durante una jornada laboral de hasta 8 horas, siempre que tengan acceso a agua fresca y un ambiente adecuado.

Incluso, según la compañía Purina, en su página web, indica que algunos felinos adultos acostumbrados a la soledad pueden quedarse solos hasta un máximo de 24 horas, pero esto no es lo ideal de forma recurrente.

Dejar a un gato solo por más de un día puede afectar su bienestar, ya que necesita interacción, alimentación adecuada y supervisión. Mucho tiempo de ausencia puede ocasionar estrés y afectar su comportamiento.