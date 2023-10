Ojo: esta es la lista de alimentos prohibidos para los perros

Chocolate: un placer humano, veneno canino

El chocolate, un manjar amado por un número significativo de personas, es extremadamente tóxico para los perros . Contiene teobromina y cafeína, dos sustancias que los perros no pueden metabolizar adecuadamente. Consumir incluso pequeñas cantidades de chocolate puede provocar una serie de síntomas graves en los perros, como vómitos, diarrea, ritmo cardíaco anormal, temblores y, en casos extremos, convulsiones e incluso la muerte. Los dueños deben ser conscientes de que el chocolate está totalmente prohibido para los perros y mantenerlo fuera de su alcance.

Uvas y pasas: peligros ocultos en snacks saludables

Las uvas y las pasas, a pesar de ser consideradas opciones de bocadillos saludables para los humanos, son venenosas para los perros. La ingestión de estas frutas puede causar insuficiencia renal aguda en los caninos, lo que es potencialmente mortal. Los síntomas de intoxicación incluyen vómitos, diarrea, debilidad, letargo y, en casos graves, daño renal. Los dueños deben ser precavidos y asegurarse de que sus mascotas no tengan acceso a uvas o pasas, ya sea como parte de una ensalada de frutas o en un panecillo.

Cebolla y ajo: peligro en la cocina

Tanto las cebollas como el ajo son alimentos comunes en muchas cocinas, pero son altamente tóxicos para los perros . Contienen compuestos que pueden dañar los glóbulos rojos de los caninos, lo que puede resultar en anemia. Los síntomas de intoxicación por cebolla o ajo pueden variar desde debilidad y letargo hasta vómitos y diarrea. En casos graves, la ingesta de grandes cantidades de estos alimentos puede ser mortal. Los dueños deben ser extremadamente cuidadosos al cocinar con cebolla y ajo y asegurarse de que sus perros no tengan acceso a estos ingredientes.

Aguacate: un fruto rico y peligroso

El aguacate es otro alimento que debe evitarse en la dieta de los perros. Contiene una sustancia llamada persina, que puede ser tóxica para los caninos. La ingesta de aguacate puede provocar síntomas como vómitos, diarrea y dificultad para respirar. Si bien no todos los perros reaccionan de la misma manera al aguacate, es mejor prevenir y no compartir este alimento con ellos.

Huesos cocidos: un riesgo para la salud dental y digestiva

A pesar de la imagen de los perros bebiendo leche en películas y dibujos animados, muchos caninos son intolerantes a la lactosa. La leche y los productos lácteos pueden causar malestar estomacal, diarrea y gases en los perros que no pueden digerir la lactosa adecuadamente. Si bien no todos los perros son intolerantes a la lactosa, es mejor no arriesgarse y evitar darles productos lácteos.