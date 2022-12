¿Carros chocones? Usuarios en redes destacaron una absurda pelea en Bogotá

Cada día son más los videos de TikTok que entretienen a los usuarios por lo innovadores, pero también por lo absurdos. Desde el 22 de diciembre, por ejemplo, se ha vuelto viral una grabación en la que se ve a dos conductores de Bogotá, en la que en apariencia es una riña, estrellándose como si estuvieran conduciendo los carros chocones de un parque de diversiones.

Al parecer, el lugar donde se registra el suceso es una calle de Bogotá, en la que además de los grafitis, sobresalen restos de basura esparcidos en la vía. Los protagonistas del clip son los conductores de un taxi estilo zapatico, como se le conoce coloquialmente, y una van de servicio público.

Aunque la grabación no da cuenta de la causa del enfrentamiento entre los conductores, muestra cómo mientras la van acelera hacia adelante para chocar el taxi, el taxi va hacia atrás para chocar a la van. Literalmente es lo que hacen quienes manejan carros chocones, solo que no por diversión, sino por intolerancia.

El filme permite observar a una mujer que se ubica en el puesto de copiloto de la van, bajarse del vehículo para discutir con el conductor del taxi, quien sigue dando reversa para estrellar a su ‘contrincante’.

La mujer, impaciente por lo que ocurre, se lleva las manos a la cabeza para luego caminar hacia donde se encuentran algunos curiosos observando la patética escena. Lo que sorprende, al final del video, como si el choque entre ambos automotores no fuera suficiente, es la llegada de un hombre con un canguro cruzado sobre la camisa y lo que parece un bate de béisbol para intimidar al hombre de la van.

Al video, que suma cerca de 6.500 ‘me gusta’ y más de 500 comentarios, reaccionaron algunos usuarios de la red social con frases como: “al personal de los talleres les encanta este tipo de conciliaciones”; “no es que me guste el chisme, ¿pero habrá segunda parte?” y “gente que le pone el alma a diciembre... ven, ven, ven; ven a nuestras almas”.

En cuanto a Víctor Vásquez, quien subió el video, afirmó que también publicó la segunda parte, aunque por alguna razón, quizá por la violencia, la red social la eliminó. “Ya lo subí y después de tener 320.000 vistas, TikTok lo borró”, afirmó.

Una novena de aguinaldos rockera

En TikTok no todo es absurdo. La novena de aguinaldos, que comenzó el pasado 16 de diciembre, es una tradición navideña colombiana por excelencia, y, aunque tiene oraciones específicas para cada uno de los días, ello no implica que no se pueda innovar cuando se reza. Si no que lo diga la familia paisa que, en la antesala de la llegada del Divino Niño, decidió encender el ambiente de la cuadra con un toque de rock.

Un video publicado por la creadora de contenido @Azaramakeup, deja ver a su familia en Medellín innovando con la novena, dejándola a cargo de una banda de rock. Aunque en un comienzo la celebración se desarrolla con normalidad, con la lectura de la oración para todos los días, una vez termina la oración al Niño Jesús todo se ‘sale de control’.

La banda invitada marca el ritmo de los villancicos, con el apoyo de los vecinos al son de maracas, tapas de olla y aplausos. Ya luego, una vez repartida la natilla y los buñuelos, los asistentes a las novenas poguean, aunque haciendo todo lo posible por no hacerse daño. Por el contrario, ríen cuando chocan unos con otros.

El final, sin embargo, parece ser lo mejor: la banda comienza a interpretar clásicos del rock en español, como Lamento boliviano, y el público, gorros de Navidad puestos, parece enloquecer haciéndole honor a los tragos que se tomaron: “Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota por siempre brillará”.