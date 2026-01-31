Vida

Cómo dejar de vivir en automático y tomar mejores decisiones cada día

Claves prácticas para bajar el ruido mental y recuperar equilibrio en la vida cotidiana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 12:51 p. m.
CÓMO DEJAR DE VIVIR EN PILOTO AUTOMÁTICO Y TOMAR MEJORES DECISIONES CADA DÍA.
CÓMO DEJAR DE VIVIR EN PILOTO AUTOMÁTICO Y TOMAR MEJORES DECISIONES CADA DÍA. Foto: Cortesía

Entre el trabajo, la casa, las responsabilidades diarias y la sensación constante de tener que poder con todo, muchas personas sienten que viven en piloto automático: cansadas, saturadas y tomando decisiones desde el agotamiento.

En ese contexto, aprender a liderarse a sí mismo se ha convertido en una herramienta clave para recuperar claridad y equilibrio en el día a día.

Desde su experiencia personal y profesional, Erika Barreto Ruiz propone una mirada cercana y realista sobre cómo liderarse sin caer en la autoexigencia extrema ni en la culpa permanente.

Su enfoque parte de una idea simple, pero poderosa: la disciplina no es castigo, es una forma de autocuidado.

Actualidad

El inicio de 2026 en la moda no se anuncia con estridencias ni giros radicales

Actualidad

La Mesa de Género de la Cooperación Internacional se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo

Actualidad

Este año marca un hito en el apoyo para la garantía de los derechos de las mujeres en el país

Actualidad

Nuevo traje de neuromodulación comienza a aplicarse en el país para tratar la espasticidad

Actualidad

El valor de conversar sin pantallas: una iniciativa busca reconectar a las familias colombianas

Actualidad

La colombiana Laura López, nominada a tres premios Emmy por su trabajo periodístico

Actualidad

Campaña busca reducir los conflictos por heces de perros en los parques de Bogotá; es impulsada por Adriana Llorente

Semana TV

María Branyas, la mujer que vivió 117 años y dejó consejos para una vida feliz

Vida Moderna

Dejar el azúcar y comer grasas buenas: estos son los secretos de Patricia López para verse perfecta al modo keto. “Es mucho más que una dieta”

Tecnología

Científicos logran inquietante hallazgo que alteraría lo que sabemos sobre el origen de la vida en la Tierra

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

Para Barreto, liderarse no significa hacer más, sino decidir mejor. Elegir con intención, priorizar con claridad y sostener rutinas simples, incluso en los días más cansados, permite reducir el ruido mental y recuperar una sensación de control sobre la propia vida.

Liderarte no es exigirte más, es exigirte mejor. Es aprender a decidir con claridad incluso cuando estás cansada, confundida o con miedo”, afirma.

En lugar de buscar fórmulas perfectas, su propuesta se enfoca en pequeños ajustes cotidianos que ayudan a vivir con mayor coherencia y menos desgaste emocional.

Hombre descansando en el sofá
legir con intención, priorizar con claridad y sostener rutinas simples, incluso en los días más cansados, permite reducir el ruido mental y recuperar una sensación de control sobre la propia vida. Foto: Getty Images

Claves prácticas para el día a día

  • Decide antes de que el cansancio decida por ti. Definir una sola prioridad al comenzar el día evita decisiones impulsivas cuando baja la energía.
  • Usa la disciplina como estructura, no como castigo. Horarios básicos para comer, descansar y desconectarte reducen la ansiedad y liberan espacio mental.
  • Cambia escapes por pausas conscientes. Cinco minutos de silencio o respiración aportan más claridad que revisar el celular sin control.
  • Evalúate sin juzgarte. Al final del día, identifica qué funcionó y qué puedes ajustar mañana. Liderarte también es aprender.
Skinimalismo y las tendencias de cuidado para la piel para 2026

Estas reflexiones hacen parte de Rompe tus límites: la mentalidad que transforma tu destino, un libro en el que Erika comparte aprendizajes construidos desde su experiencia de vida para proponer una forma de liderazgo más consciente, amable y aplicable a la rutina real.

Uno de los mensajes centrales de esta propuesta es que el equilibrio no se alcanza haciendo más, sino tomando decisiones más conscientes. Cuando una persona se lidera con coherencia, su vida empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera.

“Cuando te lideras con intención, el caos baja. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes qué sí está en tus manos”, concluye Barreto.

Más de Actualidad

CÓMO DEJAR DE VIVIR EN PILOTO AUTOMÁTICO Y TOMAR MEJORES DECISIONES CADA DÍA.

Cómo dejar de vivir en automático y tomar mejores decisiones cada día

Dani Fernández Nazer

El inicio de 2026 en la moda no se anuncia con estridencias ni giros radicales

Mujeres en espacios de cooperación entre múltiples países: clave para el avance global

La Mesa de Género de la Cooperación Internacional se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo

La compañía ha trabajado en el desarrollo de diferentes iniciativas de cara al fortalecimiento de la equidad de género.

Este año marca un hito en el apoyo para la garantía de los derechos de las mujeres en el país

Exopulse, un traje de neuromodulación que acaba de llegar a Colombia

Nuevo traje de neuromodulación comienza a aplicarse en el país para tratar la espasticidad

Miembros de una familia, cada uno con un dispositivo. (Imagen de referencia)

El valor de conversar sin pantallas: una iniciativa busca reconectar a las familias colombianas

Laura López, periodista colombiana

La colombiana Laura López, nominada a tres premios Emmy por su trabajo periodístico

Publicista Adriana Llorente

Campaña busca reducir los conflictos por heces de perros en los parques de Bogotá; es impulsada por Adriana Llorente

Dos médicos caminando por la sala de emergencias de una clínica

Clínicas y hospitales operan con pólizas insuficientes: “El seguro médico se ha tratado como un simple requisito”, según Felix Garzón

A 25 años de la Resolución 1325, 9 de cada 10 procesos de paz en el mundo no tienen negociadoras

A 25 años de la Resolución 1325, el mundo sigue en deuda con las mujeres constructoras de paz: Colombia reafirma su compromiso con acciones concretas

Noticias Destacadas