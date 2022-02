Jurados de votación inician capacitación con la Registraduría

Este martes 22 de febrero, la Registraduría Nacional informó que comenzaron de manera “exitosa” las capacitaciones para los jurados de votación que fueron elegidos en todo el territorio nacional. Hasta el momento, la entidad gubernamental habría elegido a 727.823 personas para servir en las elecciones de Congreso de la República del próximo 13 de marzo.

Luego de que se iniciaran en Bogotá las capacitaciones desde el martes 15 de febrero, en las primeras sesiones la Registraduría afirmó que estas avanzan según lo programado. Se recordó que para esta ciudad las jornadas se extenderán hasta el 9 de marzo de 2022, en los horarios de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.; de 10:00 a. m. a 12:00 m.; de 2:00 p. m. a 4:00 p. m y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Aunque las personas que fueron elegidos suelen recibir una notificación para que no se pierdan las capacitaciones, la entidad recordó que en algunas ocasiones este correo no llega, por lo que se pidió a los ciudadanos que revisaran en la página web de la Registraduría o en algunas de las sedes de la entidad cuáles son las fechas de la convocatoria dependiendo de la región en la que se resida, para no perderse las jornadas de aprendizaje.

Además, se aclaró que quienes ya fueron jurados de votación en pasados comicios, también deberán asistir a las capacitaciones, ya que los formularios, las tarjetas y los procedimientos de estas elecciones serán diferentes a los comicios pasados. Y, por ende, quienes aún no han consultado si fueron designados como jurados de votación, deben hacerlo en la aplicación Infovotantes de la página de la Registraduría.

La entidad recalcó que en el Sistema Integral de Capacitación Electoral (Sice), el cual se encuentra en la web de la Registraduría Nacional, se puede encontrar la cartilla para los jurados de las elecciones al Congreso de la República; en la misma web podrán consultar y resolver dudas sobre este proceso.

Por otro lado, la entidad también recalcó que al país comenzaron a llegar entidades para hacer veeduría del proceso de conteo de votos, digitalización, entre otros.

Puestos de votación - Foto: LILIANA RINCÓN

Diferentes Misiones de Observación Electoral internacionales como la de la Unión Europea, la International Foundation for Electoral Systems (Ifes) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Capel), ya estarían haciendo vigilancia de los preparativos para los comicios del 13 de marzo.

La Registraduría afirmó que estas misiones están haciendo presencia durante los simulacros de preconteo de votos que adelanta la entidad, lo que les permitiría conocer de primera mano la forma en la que se realizará este proceso electoral. Adicionalmente, los equipos de expertos internacionales, miembros de Ifes y Capel, también habrían hecho presencia en una de las pruebas de escrutinio electoral, donde se les presentó la funcionalidad del ‘software’.

Asimismo, se recalcó que en el centro de monitoreo del preconteo de las elecciones, los expertos internacionales estuvieron observando la prueba de digitalización y funcionalidad de los formatos E14 en cuatro departamentos del país, en los cuales se registra el total de votos para cada aspirante.

Y en adición, anunciaron que justamente esta semana los técnicos informáticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), estarán en el proceso de verificación y evaluación de los sistemas, junto a los demás organismos internacionales, que también estarán en diferentes regiones del país haciendo este mismo proceso.