“Me han amenazado, temo por mi vida”: médico, tras pedirles a empleados no votar por Petro

Este domingo 19 de junio el país vivirá una nueva jornada electoral cuando se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el ingeniero Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.

Ante esta coyuntura política, el médico Gabriel Cubillos se convirtió en tendencia esta semana en las redes sociales debido a que publicó un video en contra de los trabajadores que van a votar por líder de la Colombia Humana, que volvió a cuestionar recientemente a la Registraduría.

“No pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña. No voy a soportar eso ni en mi empresa ni en ningún lado. Hagan lo que yo voy a hacer. Voy a realizar un polígrafo después de las elecciones y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo”, precisó.

El cirujano, de igual manera, aprovechó el momento para despacharse en contra del candidato del Pacto Histórico y puntualizó que nunca se ha identificado con sus posturas políticas.

“Yo no voy a esperar, ni soy representante de un guerrillero. De alguien que ha robado, que ha extorsionado, que ha atracado, que le gustan los travestis y que es terrorista. Yo no me identifico con ese tipo de personas”, dijo inicialmente.

“Después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal” Dr Gabriel Cubillos, Clínica de la obesidad en Bogotá.



¿Que opinan? pic.twitter.com/vAkcz6uQ8x — Andrés Hernández Ramírez 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ (@AndresCamiloHR) June 16, 2022

Luego, concluyó: “No estoy dispuesto a esperar a que pase lo mismo que ha pasado en otros países. Díganme ustedes un país socialista que esté bien. Ninguno”.

Tras la polémica que se generó en las redes sociales en torno a estas declaraciones, el profesional de la salud compartió otra grabación este viernes y aseguró que ha recibido varias amenazas, enfatizando que teme por su vida.

Cubillos también manifestó que lo sacaron de contexto y que nunca ha tenido ningún inconveniente con sus trabajadores. Incluso, aseguró que casi todos sus colaboradores son mujeres.

“Lo que yo digo es que las personas que están trabajando al lado mío pueden votar por cualquier persona, es tan así que el gerente de mi clínica vota por Petro, y es mi hijo. Solo necesito saber es qué clase de persona está a mi lado, independiente de cualquier vínculo político”, indicó el cirujano.

Posteriormente, añadió en el video: “He recibido amenazas contra mi vida, mi patrimonio y contra mis empleados. Dejo el precedente de que me han amenazado y de que temo por mi vida. Si me pasa algo, el responsable es Gustavo Petro y todas las personas que escribieron amenazándome”.

El médico, que actualmente es el director de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento de Bogotá, les ofreció disculpas finalmente a todas las personas que se hayan sentido ofendidas con sus declaraciones.

“He madrugado durante toda mi vida para darle empleo y trabajo a mucha gente. Nadie me ha dado nada ni espero que el Gobierno me dé nada. Todo lo que hago lo hago por mi familia, empleados, colaboradores y pacientes. Soy uno de los pocos empresarios que durante la pandemia les mantuvo el salario. Ellos adoran la empresa”, concluyó Cubillos.

Cabe mencionar que este tipo de hechos lamentables se han presentado durante toda la contienda electoral, puesto que algunos empresarios han manifestado abiertamente que le temen a un posible gobierno de Petro.