“Quien haya votado por Petro se va de mi empresa”: médico de la Clínica de la Obesidad en Bogotá

El próximo 19 de junio Colombia sabrá quién será su nuevo presidente: el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, o el ingeniero Rodolfo Hernández; y a menos de 48 horas de que se abran las urnas en todo el territorio nacional, lo cierto es que la competencia se siente con fuerza en las calles y, por supuesto, en las redes sociales.

De hecho, es tal el nivel de enemistad que se siente en el ambiente, que incluso los profesionales se han salido de casillas intentando defender o criticar a uno u otro candidato, esto con el fin de convencer a otros de votar por su político preferido.

Ahora bien, hay algunos empresarios que han asegurado que despedirán de su compañía a los empleados que hayan votado, en la mayoría de los casos, por Petro.

Ejemplo de esto es un video que ronda en internet, con el médico Gabriel Cubillos, director de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, en Bogotá, como protagonista, lanzando una serie de improperios no solo en contra del candidato, sino también de sus seguidores.

De acuerdo con Cubillos, aunque cada persona “tiene derecho a pensar de diferentes formas”, lo cierto es que eso no significa que dicho pensamiento tenga que ser validado por toda la sociedad. Para explicar mejor este punto, hizo una polémica analogía: “Por ejemplo, si un perrito tiene 12 cachorros, siempre va a haber el inteligente, el disciplinado, el juicioso, el que trabaja; pero también va a estar el bruto, el que no le gusta trabajar, el guerrillero, el ladrón, el terrorista y el violador, entonces digamos que es normal que una sociedad haya todo este tipo de zánganos y de rufianes”.

“Después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo. No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal” Dr Gabriel Cubillos, Clínica de la obesidad en Bogotá.



¿Que opinan? pic.twitter.com/vAkcz6uQ8x — Andrés Hernández Ramírez 🏳️‍🌈 🏳️‍⚧️ (@AndresCamiloHR) June 16, 2022

Luego de esto, inició su arremetida en contra de Gustavo Petro, manifestando que nunca se identificaría con él, dando las razones para esta afirmación. “Yo no voy a esperar, ni soy representante de un guerrillero, de alguien que ha robado, que ha extorsionado, que ha atracado que es terrorista, que le gustan los travestis, no. Yo no me identifico con ese tipo de personas”, dijo.

“No estoy dispuesto a esperar a que pase lo mismo que ha pasado en otros países; díganme ustedes un país socialista que esté bien. Ninguno”, añadió.

Sin embargo, la apreciación que más controversia generó en el país es la que está directamente relacionada con los trabajadores de su clínica, a quienes amenazó con dejar sin trabajo si descubre que votaron por Petro; de hecho, dijo tener la estrategia perfecta para poder sacarles la verdad, y de esta forma reconocer a los petristas que trabajan con él.

“Yo tengo bajo mi tutela, por decirlo así, más de 100 trabajadores directos e indirectos, y no pienso darle comida a alguien que sea de esa calaña; ¿sí?, entonces yo como padre he fallado porque, imagínese a uno de mis hijos petrista. No voy a soportar eso ni en mi empresa ni en ningún lado”, manifestó, invitando a otros empresarios a ejecutar en sus compañías el plan que tiene pensado hacer desde el 20 de junio.

“Hagan lo que yo voy a hacer: después de las elecciones voy a hacer un polígrafo y el que haya votado por Petro se va de mi empresa. Así de sencillo (…) No le voy a dar de comer a ningún atracador ni a ningún criminal. Entonces piensen así, empresarios”, fue la controversial amenaza de Cubillos a sus propios empleados.

Por último, lanzó una advertencia final a todos los seguidores del actual senador de la Colombia Humana: “Que se vayan del país (...) No necesitamos esa clase de ralea en mi país, entonces que gane Rodolfo Hernández”.