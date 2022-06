Petristas le caen a periodista que criticó a Francia; pensaron que hablaba de la candidata

La confusión se generó porque la mayoría de los internautas no sabían que el combinado galo estaba jugando por la Liga de las Naciones.

Steven Arce, que actualmente es el director del programa El Alargue (Caracol Radio), vivió este fin de semana una extraña situación luego de que el viernes pasado publicó un pequeño comentario sobre el partido entre Francia y Austria.

Mediante una publicación en Twitter, el reconocido periodista manifestó que el equipo dirigido por Didier Deschamps no pasa por su mejor momento y tuvo una pálida actuación. Asimismo, recalcó que sigue sin ganar en la actual UEFA Nations League.

“No es necesario un gran análisis, [selección] Francia perdió el encanto, ¡horrible!”, fue el inocente mensaje que escribió el comentarista, que también trabaja como panelista en algunos programas de ESPN.

El vallecaucano, sin embargo, recibió cientos de comentarios y ofensas por parte de algunos internautas, principalmente simpatizantes del Pacto Histórico, puesto que creían que había cuestionado a Francia Márquez.

Pese a que no quiso ofender a nadie en ningún momento, el periodista tuvo que salir a explicar qué estaba hablando del combinado galo y su flojo partido ante Austria. Además, quedó bastante sorprendido por la confusión que causó su mensaje.

“El exceso de los fanáticos en evidencia. Miren los reproches políticos que le hacen al trino deportivo que publiqué sobre el juego entre Francia y Austria”, señaló Steven Arce inicialmente.

Qué tal que hubiera publicado que “Francia merece la derrota”, de verdad bájense por un rato de la trascendentalidad política, al menos en un partido de futbol donde el pais que juega coincide con el nombre de su candidata. — steven arce (@stevenarce) June 11, 2022

Luego, añadió: “Qué tal que hubiera publicado que ‘Francia merece la derrota’. De verdad, bájense por un rato de la trascendentalidad política, al menos en un partido de fútbol donde el país que juega coincide con el nombre de su candidata”.

Tras este inusual hecho, el reconocido comentarista deportivo ha mandado algunas pullas en Twitter durante las últimas horas, puntualizando que este lunes vuelve a jugar la Selección de Francia.

El periodista de Caracol Radio les respondió finalmente a los usuarios que comentaron su publicación y aprovechó el momento para compartir una pequeña reflexión sobre esta campaña electoral.

“El fanatismo está carcomiendo a la gente. Estamos fregados si tengo que aclarar cualquier tontería que se imaginen, Francia ha sido un país siempre y desde siempre. Francia Marquez es la candidata”, concluyó.

Cabe recordar que el periodista ha utilizado las diferentes redes sociales para compartir varias de sus opiniones sobre la coyuntura que vive el país en la actualidad en medio de las elecciones presidenciales.

Arce, incluso, publicó hace unos días cuáles son las propuestas que no le gustan del programa de gobierno de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 19 de junio.

“No me gusta de Petro su propuesta sobre la salud y la reforma tributaria que propones, mientras que de Rodolfo no me gusta la iniciativa de las aldeas rurales y su idea de bajar el IVA al 10 %, ya que graba los demás servicios”, precisó.

De acuerdo con la última encuesta publicada por Invamer, el reconocido empresario santandereano (48,2 %) le saca una leve ventaja a Petro (47, 2 %). Sin embargo, estas cifras darían un empate técnico entre los dos candidatos.

Antioquia, el Eje Cafetero, el centro del país y los Llanos Orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa Caribe y el Pacífico, por el líder del Pacto Histórico.