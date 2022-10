“Que nos denuncien”, dice comediante que se burló de muerte de una joven arrollada en Medellín

Camilo Pardo y Camilo Sánchez aseguran que cumplieron con su objetivo: que la noticia no pasara desapercibida en un país donde vale más un celular que la vida de una persona.

Camilo Pardo y Camilo Sánchez, creadores del canal “Fucks News”, se pronunciaron este 14 de octubre luego de que se anunciara una denuncia en su contra por realizar chistes en una de sus presentaciones para referirse a la muerte de Isabella Montoya, arrollada en Medellín en su intento de evitar un atraco.

En su cuenta en Instagram, Camilo Sánchez le salió al paso a las críticas y afirmó que, de no ser por él y su compañero, la muerte de Montoya producto de la inseguridad en la capital antioqueña hubiera pasado desapercibida. Así mismo, expresó su intención de asumir lo que se venga por su performance, incluso si llega a instancias judiciales.

“Al menos, esta no fue otra noticia que pasó desapercibida, al menos esta muerte no fue una más como las que todos los días pasan en nuestro amado país. Al menos esta vez tenemos medio país consciente de que vivimos en un hiju… lugar en el que vale más un celular que la vida de una persona”, compartió en Instagram.

El joven aprovechó para hacer una crítica a la justicia colombiana; según él, a no ser que la víctima de un hurto o de un homicidio sea alguien influyente en el país, no se le da la celeridad al caso.

“Si usted no es de plata, o de una familia poderosa, su muerte no tiene algo que les resulte conveniente. Sepa que nadie va a hacer justicia o evitar que esas cosas le sigan pasando a alguien cercano. Por mí, que sigan echándonos mier… todo lo que quieran, mientras más cumplimos nuestro objetivo: tener medio país hablando de nuestros chistes, que a través de la risa, sí o sí, les estamos dando voz a los que se la han quitado y ni se han dado cuenta”, afirmó.

Aunque los familiares de la víctima expresaron rechazo por los chistes que suscitó su muerte, como lo afirmó su padre en Noticias Caracol, al decir: “El dolor que nos causa es bastante fuerte, me da tristeza que gocen del dolor ajeno”, hubo quienes los defendieron, como el columnista Daniel Samper Ospina, comentando la publicación en Instagram: “No los pueden criminalizar por hacer chistes que a algunos no les gusten: el derecho a hacerlos no los cobija solo a ustedes; es un derecho de todos”.

Las demandas que les interpondrán

“Que nos denuncien”, también afirmó Camilo Sánchez en su cuenta en Instagram, agregando que, “si no fuera por todo esto, ninguna ONG se interesa en la familia afectada”. Sus palabras quizás hicieron referencia a la demanda que les interpondrá la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho por injuria.

“Los señores ridiculizaron un hecho donde se vio víctima Isabella Montoya. Vamos a instaurar las demandas necesarias porque estos humoristas no pueden jugar con el drama humano, no pueden revictimizar a las víctimas con esta situación tan terrible que le sucedió a esta joven por defenderse frente a un hurto”, afirmó el vocero de la corporación, Carlos Alberto Arcila Valencia.

De acuerdo con Arcila Valencia, las declaraciones fueron emitidas el pasado 4 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Medellín. Mientras relataban el duro momento que vivieron los familiares de Montoya Gómez, los dos protagonistas acompañaron con risas la descripción.

Que falta de todo. El drama de una familia, el dolor y la pérdida de su hija la risa y la burla de otros. pic.twitter.com/OGJm5VUDVw — Gabriel Villa Pérez (@gaboperiodista1) October 11, 2022

Uno de ellos empezó a decir: “En Medellín estaba en la calle una chica. Llega un señor a robarle en cicla, a robarle el celular. Le roba el celular y ella: no, espere. Le coge la camiseta y, entre ese forcejeo, pasa un bus y se lleva a la vieja (risas)”. Otro completó: “La dejó sin señal. Le cortó los datos (risas). ¿Qué celular era? (Risas)”.