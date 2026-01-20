Bogotá

Padre de menor de dos años que murió en Casa Hogar Bambi del ICBF señala a la institución de negligencia: “Activamos todos los protocolos”

El Instituto aseguró que desde el primer momento se tomaron las medidas correspondientes y que el caso está en manos de las autoridades competentes.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 4:02 p. m.
Casa Hogar Bambi
Casa Hogar Bambi Foto: Google Street view

La muerte de una menor de edad que estaba bajo custodia del ICBF en uno de sus centros en el sur de Bogotá desató nuevamente una controversia en redes sociales durante la noche de este lunes 19 de enero.

Incendio obligó a evacuar sede del ICBF en Bogotá: 16 menores de edad aprovecharon para evadirse

El caso fue visibilizado por el creador de contenido Jhon Alexander, quien alertó sobre lo ocurrido con la menor en la casa hogar vinculada al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

@jhonalexanderxd17

Hagamos justicia parceritos y compartan mucho 🤙🏻😨

♬ sonido original - Jhon alexander xd

Según la información conocida, el hecho se habría presentado hacia las 4:00 p. m. en el Instituto Casa Hogar Bambi, ubicado en el barrio Marruecos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

En su pronunciamiento, el influencer aseguró que la menor era hija de un amigo cercano y señaló que su fallecimiento estaría relacionado con una presunta falta de atención por parte del personal encargado de su cuidado.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se comprometió a indagar la verdad detrás de la pérdida de menores de edad en la tragedia de Armero. Foto: Cortesía ICBF

Tras la difusión del video, también se conoció el testimonio del padre de la niña, quien decidió hacer una denuncia pública para exigir que se esclarezcan las circunstancias del caso.

El hombre relató que dos de sus hijos se encontraban en la institución y que, en horas de la tarde, recibió una llamada del personal del hogar en la que se le informó que la menor sufrió un accidente y que estaba siendo trasladada al hospital Chircales, en la localidad de Usme.

Niña de dos años habría sido presuntamente abusada en jardín infantil del ICBF en Bogotá; la entidad respondió a la denuncia
De inmediato, el padre se dirigió al centro asistencial, donde recibió la noticia de que su hija había fallecido. Según le informaron, la causa preliminar de la muerte estaría asociada, al parecer, a una asfixia.

Visiblemente afectado, el hombre aseguró que, presuntamente, en el momento en que la niña comenzó a presentar dificultades respiratorias, no había ningún funcionario pendiente de ella, por lo que no se habría reaccionado a tiempo ni se le habrían aplicado los primeros auxilios necesarios.

Astrid Cáceres es la directora del ICBF y, según las víctimas, hizo los ofrecimientos mientras el escándalo por los abusos a los niños en el jardín Parque el Canadá era denunciado por los medios de comunicación.
Astrid Cáceres es la directora del ICBF y, según las víctimas, hizo los ofrecimientos mientras el escándalo por los abusos a los niños en el jardín Parque el Canadá era denunciado por los medios de comunicación. Foto: PRESIDENCIA

En su declaración, insistió en que lo ocurrido no puede ser tratado como un accidente y afirmó que, para su familia, se trató de un caso de negligencia. “Queremos justicia por nuestra hija”, expresó, al advertir que una situación similar podría repetirse con otros niños que permanecen en hogares de protección estatal.

SEMANA se comunicó con el ICBF, donde aseguraron que en el momento en el que ocurrieron los hechos se activaron todos los protocolos necesarios y que, por ahora, el caso está en manos de las autoridades competentes, quienes serán los llamados a aclarar qué fue lo que realmente ocurrió con la menor de edad.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación contra el docente.
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar han indicado que se apoyará la investigación contra el docente. Foto: Colprensa

Por ahora, no hay un pronunciamiento oficial de la directora del instituto, quien está a la espera del informe oficial de las autoridades.

