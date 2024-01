¿Cómo cumplir las metas deportivas y no fracasar en el intento? Cuatro consejos de una experta

Practicar deporte no solo beneficia el funcionamiento del organismo, sino que también genera bienestar emocional y psicológico, mejorando significativamente el estilo de vida.

“Tener el hábito de hacer ejercicio físico es importante para tener una mente y un cuerpo sanos. Si quiere comprometerse y crear una rutina personal, debe planificar a conciencia. El secreto para hacerlo es no bajar los brazos y no rendirse”, asegura por su parte Daniela Morales, asesora comercial de Decathlon Colombia.

Para no desistir de los propósitos deportivos, es clave evaluar necesidades y gustos para no desistir durante el proceso. (Imagen de referencia) | Foto: Getty Images

Sin embargo, el deseo de construir un hábito deportivo no pasa de los primeros meses del año y tiende a quedar en el olvido. “Muchas personas creen que los resultados se obtienen de manera inmediata y, al ver que realmente no es así, deciden desistir. También, ocurre porque algunos se exceden comprando implementos deportivos que no saben usar y con el paso de los días los abandonan”, explica Morales.