El mejor método para limpiar la batidora con dos productos caseros, económicos y al alcance de todos

La batidora es un electrodoméstico o utensilio de la cocina muy práctico que facilita y acelera muchas tareas de cocina, ahorrando tiempo y esfuerzo manual. Sin embargo, para prolongar su funcionamiento y evitar la contaminación de alimentos, es fundamental prestar mucha atención a su proceso de limpieza.

Para ello, Julia y Natalia, expertas en limpieza, explican a través de su cuenta de Instagram @organiza_de_diez, un truco viral en redes sociales capaz de devolverle el brillo a la batidora y dejarla como nueva en apenas unos segundos, sin esfuerzo y con solo dos productos caseros económicos y al alcance de todos.

Estos productos fáciles de conseguir son el jabón de loza o lavavajillas y agua. Su combinación y uso correcto, según las expertas, ayuda a desinfectarla por completo y evitar que se dañe, logrando que funcione como si fuera siempre la primera vez.

Cómo limpiar la batidora con éxito

Lo único que se debe hacer, siguiendo este método efectivo de limpieza, es poner un poquito de agua en el vaso de la batidora, unas gotas de jabón de loza y accionarla durante unos segundos.

De esta manera, de acuerdo con Julia y Natalia, se conseguirá que la batidora quede como nueva debido a que la fuerza de sus cuchillas harán que se vayan limpiando de forma automática conforme tienen contacto con estos productos de forma rápida.

Para que el efecto sea mucho más potente, se aconseja realizar este procedimiento poco después de haberla usado, evitando que los ingredientes batidos se sequen y sean mucho más complejos de eliminar.

Por otro lado, las expertas en limpieza agregan una recomendación para recuperar el buen funcionamiento de las cuchillas de la batidora.

Según muestran a través de su contenido, una práctica que les ha servido mucho para lograr que siempre estén afiladas es hacer unas bolitas de papel de aluminio, meterlas en el electrodoméstico y ponerlo en marcha durante unos segundos. “Las cuchillas volverán a cortar como siempre”, afirman.

¿Por qué es importante mantener siempre limpio este electrodoméstico?

Como se mencionó anteriormente, la batidora es un utensilio bastante práctico para mezclar, batir y amasar ingredientes de manera eficiente y homogénea, esto hace que pueda acumular residuos de alimentos que afecten su funcionamiento, obstruyan sus cuchillas o dañen la eficacia del motor.

Además, una batidora sucia se convierte en un espacio de cultivo de bacterias y hongos, especialmente cuando se utilizan ingredientes húmedos, lo que puede contaminar los alimentos y a su vez generar malos olores.