1,5 millones de colombianos que votaron por Petro en segunda vuelta en 2022 apoyan ahora a Abelardo de la Espriella, según AtlasIntel

El próximo 31 de mayo los colombianos asistirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, una jornada electoral donde la principal competencia estaría entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De acuerdo con la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, revelada este sábado, el candidato del movimiento Firme por la Patria tiene en este momento una intención de voto del 32,1 %, levemente superior a la del aspirante de la izquierda, que suma 31,4 %.

La batalla por la Presidencia sería entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Los demás candidatos están lejos de los punteros

Todavía faltan 114 días para que los colombianos se acerquen a las urnas, por lo que todo puede cambiar. Sin embargo, la realidad de acuerdo con los resultados es que ambos candidatos están hoy en un empate técnico por el primer lugar y sacan una amplia ventaja a sus competidores.

Entre los datos que arrojó el estudio realizado por la firma se destaca que, en el escenario por cruces demográficos, De la Espriella reúne el 6,8 % de los votos del actual presidente Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial de 2022, lo que equivale a 1,5 millones de colombianos.

Esta cifra, para el caso de Iván Cepeda es mucho más amplia, pues es el candidato que reúne las ideas de la izquierda más radical en Colombia. De acuerdo con el estudio, el 65,2 % de los que votaron por Petro en la segunda vuelta de 2022 hoy piensan hacerlo por el candidato del Pacto Histórico.

Resultados de la encuesta de AtlasIntel para la primera vuelta presidencial. Foto: Encuesta AtlasIntel

Sergio Fajardo, tercero en la intención de voto de acuerdo con el estudio de AtlasIntel, recibe el apoyo del 3,8 % de los que apoyaron a Petro, mientras que Paloma Valencia y Claudia López, que siguen en el orden, estarían apoyadas por el 1,6 % y 4,9 %, respectivamente, de los que votaron por el actual presidente de Colombia.

En el caso de los votos de Rodolfo Hernández, quien fue el rival de Gustavo Petro en la segunda vuelta, Abelardo de la Espriella reúne el 49,5 % de los apoyos, mientras que Iván Cepeda solo el 2,7 %. Fajardo tiene el 7 %, Paloma Valencia el 5,3 % y Claudia López el 1,8 %.

El estudio de AtlasIntel es el más grande que se ha realizado hasta ahora en medio de esta campaña, con una muestra de 7.298 personas encuestadas presencialmente en todas las regiones del país. Esta fue realizada entre el 27 de enero y el pasado 4 de febrero, y tiene un margen de error del 1 %.

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: