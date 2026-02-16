Confidenciales

33 exministros, exsenadores y dirigentes políticos hicieron declaración publica para apoyar candidatura de Juan Manuel Galán a la Presidencia de Colombia

La comunicación se da a tan solo 20 días de la cita de los colombianos a las urnas. Los firmantes aseguran que Galán debe ser el candidato de la Gran Consulta por Colombia.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 3:28 p. m.
Juan Manuel Galán Candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo
Un grupo de exministros, exsenadores, exrepresentantes a la Cámara y dirigentes políticos hizo pública una declaración en la que anunció su respaldo a la candidatura de Juan Manuel Galán en la denominada Gran Consulta por Colombia, en el marco de la actual coyuntura electoral.

En el documento, los firmantes advierten que el país enfrenta el desafío de retomar el camino del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991 y alertan sobre los riesgos que, según señalan, representan los modelos autoritarios tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.

En ese contexto, defienden la necesidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa mediante reformas democráticas, sin recurrir a la violencia ni limitar las libertades civiles.

Comunicación de respaldo a Juan Manuel Galán by info-semana

La declaración también reivindica el legado político de Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, y destaca a su hijo, Juan Manuel Galán, como el dirigente llamado a representar esos principios en la actual contienda electoral.

