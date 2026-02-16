33 exministros, exsenadores y dirigentes políticos hicieron declaración publica para apoyar candidatura de Juan Manuel Galán a la Presidencia de Colombia

Un grupo de exministros, exsenadores, exrepresentantes a la Cámara y dirigentes políticos hizo pública una declaración en la que anunció su respaldo a la candidatura de Juan Manuel Galán en la denominada Gran Consulta por Colombia, en el marco de la actual coyuntura electoral.

Juan Manuel Galán Candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo Foto: ESTEBAN VEGA

En el documento, los firmantes advierten que el país enfrenta el desafío de retomar el camino del Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991 y alertan sobre los riesgos que, según señalan, representan los modelos autoritarios tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.

En ese contexto, defienden la necesidad de avanzar hacia una sociedad más equitativa mediante reformas democráticas, sin recurrir a la violencia ni limitar las libertades civiles.

La declaración también reivindica el legado político de Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, y destaca a su hijo, Juan Manuel Galán, como el dirigente llamado a representar esos principios en la actual contienda electoral.

“El legado ético y político que hemos defendido durante décadas volverá a iluminar la democracia colombiana”, señalaron los firmantes, quienes además hicieron un llamado a defender los valores democráticos frente a la polarización.

Entre quienes suscriben el respaldo figuran el exministro Jorge Valencia Jaramillo; Andrés Talero; miembro fundador del Nuevo Liberalismo; la exdirectora del ICBF María Cristina Ocampo; el exembajador Germán García Durán; la exalcaldesa de Ibagué Carmen Inés Cruz; así como congresistas, empresarios, académicos y líderes sociales.

La declaración concluye con una frase emblemática de Luis Carlos Galán: “Pueden matar a los hombres, pero a las ideas no”, como símbolo de continuidad de su proyecto político.