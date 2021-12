Confidenciales “A Petro no le entendí que iba a frenar la exploración petrolera; dicen unas cosas locas”

En días pasados, Gustavo Petro, precandidato a la Presidencia de la República, dijo en medio de un entrevista que frenar la exploración petrolera sería la primera decisión que tomaría en caso de convertirse en el presidente de Colombia.

“La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro: vamos hacia una economía productiva, no extractivista”, expresó Petro en una entrevista concedida en su momento al diario El Tiempo.

Ahora, Luis Fernando Velasco, precandidato a la Presidencia de la República, resaltó en el Debate de SEMANA, donde también estuvo presente Petro, que él le entendió otra cosa al líder de la Colombia Humana, en cuanto a la exploración de petróleo en el país.

“Yo a Gustavo no le entendí que iba a frenar la exploración ese día, lo que iba a frenar era una política hacia adelante. Es que también dicen unas cosas que también son locas. No es que Gustavo llegue y al otro día no se explora petróleo, no. Él lo que propuso es una política de exploración hacia adelante. Yo creo que eso se puede hacer, pero de una manera más gradual y yo me la jugaría por otro lado en la transición energética”, dijo Velasco en defensa de Petro, ambos del Pacto Histórico.

No obstante, Luis Fernando Velasco dijo anteriormente que él no frenaría la exploración petrolera en Colombia, en caso de llegar a ganar la Presidencia de la República. Sin embargo, resaltó que lo que sí se debería frenar es la “exploración con la tecnología del fracking”.