Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

El movimiento político aparece como la tercera fuerza con mayor intención de voto de cara a las elecciones del próximo domingo, 8 de marzo.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 12:33 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional.

Falta una semana para que los colombianos acudan a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y los diferentes partidos y movimientos políticos se preparan para lo que será esa primera jornada electoral de 2026.

Las encuestas revelan un panorama alentador para algunos, como es el caso del movimiento político de Salvación Nacional, que está acompañando la candidatura a la presidencia de Abelardo de la Espriella.

Así está la intención de voto para el Senado, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El candidato por el movimiento Defensores de la Patria se refirió precisamente a esas últimas encuestas que muestran un crecimiento de cara a la jornada electoral que definirá a senadores y representantes a la Cámara.

“Confianza en Dios, trabajo, unidad con el Pueblo y mucho amor por Colombia. Juntos, haremos de nuestro país una patria milagro admirada por todas las naciones”, señaló De la Espriella al citar la encuesta de AtlasIntel.

Y agrego: “Contra viento y marea, seguimos avanzando: la lista del Tigre es la tercera fuerza política del país. Gracias, Defensores. El 8 de marzo, todos a ponerle la raya al Tigre en el tarjetón”.

De acuerdo con los datos del estudio, el movimiento de Salvación Nacional marca una intención de voto del 7,1 % y es la tercera fuerza política dentro de las elecciones para el Senado de la República.

El movimiento político está por detrás del Pacto Histórico, que suma el 28,2 % de la intención de voto de cara a las elecciones; y del Centro Democrático, que es el segundo en la carrera con un 17,6 %.

Los datos muestran que esas dos colectividades afines a la derecha, juntas, podrían alcanzar el 24,7 % de los tarjetones marcados de la elección del próximo domingo, el 8 de marzo.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

