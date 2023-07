Actor Diego Trujillo llamó la atención a María Fernanda Carrascal por respaldar a Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá: “no tiene el más mínimo conocimiento y su única virtud es ser libretista”

Una de ellas es la del actor colombiano Diego Trujillo, una figura reconocida en la televisión colombiana, quien no vio con buenos ojos que la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, respaldará la aspiración de Gustavo Bolívar. Ella lo acompañó al acto donde se oficializó su nombre.

Yo creo Diego que deberías escuchar a Gustavo, tiene no solo capacidad sino el conocimiento sobre Bogotá, se ha preparado para eso. Hemos tenido gobernantes llenos de títulos, como Peñalosa, y nos han sumido en el atraso. Los títulos no son garantía. Permitamos, por lo menos,…

“¿Es en serio, María Fernanda Carrascal? ¿Apoyas para la Alcaldía de Bogotá a una persona que no tiene el más mínimo conocimiento, la más mínima preparación, cuya única virtud es ser libretista para semejante tarea? Qué decepción la política”, escribió el actor en su cuenta personal de Twitter.

Carrascal no se quedó callada y le respondió: “Yo creo Diego que deberías escuchar a Gustavo Bolívar, tiene no sólo capacidad sino el conocimiento de Bogotá; se ha preparado para eso. Hemos tenido gobernantes llenos de título, como Enrique Peñalosa, y nos han sumido en el atraso. Los títulos no son garantía. Permitamos, por lo menos, que empiece el debate”.