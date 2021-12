Confidenciales “Águila no caza mosca”: el consejo de David Racero a Gustavo Petro ante críticas de David Barguil

La campaña política entró en su furor y a medida que se acercan las consultas interpartidistas de marzo de 2022 el lenguaje entre los precandidatos presidenciales parece escalar.

Este martes, cuando el país conoció la muerte de alias Romaña, temido jefe guerrillero de las disidencias de las Farc, además de alias El Paisa, el candidato del Partido Conservador, David Barguil, lanzó un fuerte mensaje contra el jefe de la Colombia Humana.

“Si las muertes de El Paisa y Romaña son efectivas y no una farsa de Nicolás Maduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en sí, si no de la certeza de que nunca más podrán hacer más daño. Mis más sentidas condolencias a Gustavo Petro y Piedad Córdoba”, dijo Barguil.

Las palabras de Barguil generaron reacciones en el Pacto Histórico. Políticos como Iván Cepeda, Luis Fernando Velasco, Nicolás Petro, entre otros, reaccionaron en contra.

No obstante, para frenar el impacto de las fuertes palabras de Barguil, el congresista David Racero, amigo personal de Petro, envió un mensaje a su grupo político. “A los amigos del Pacto Histórico los invito a no seguirle el juego al tal David Barguil. El más vago del Congreso que ahora solo con insultos a nosotros quiere darse a conocer y cotizarse. Mi consejo para que Gustavo Petro no se deje provocar por él: águila no caza mosca”, concluyó.

El mensaje de Barguil es contundente y permite concluir que él hace parte de los candidatos presidenciales que están atacando a Gustavo Petro como estrategia política de cara a 2022.