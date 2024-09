“Ahora para defender al Gobierno de Petro parece que todo vale”: Jennifer Pedraza cuestiona jugada del Ejecutivo en la Cámara

“Yo he votado positivo a esta propuesta de reforma laboral, la apoyo, pero no puedo guardar silencio cuando a nombre de los sectores alternativos están lavándole la cara a las prácticas que antes denunciaban. No podemos seguirle lavando la cara porque representan la misma politiquería contra la que supuestamente luchábamos antes, pero ahora para defender al Gobierno de Petro parece que todo vale”, sostuvo la representante Pedraza.