“Al perro no lo capan dos veces”, le dicen a Petro tras retirar intenciones de Constituyente

Luego de que el candidato Iván Cepeda perdiera, en primera vuelta, las elecciones presidenciales con Abelardo de la Espriella el pasado domingo 31 de mayo, desde el petrismo tomaron la decisión de desistir de una constituyente.

Así lo anunció este jueves, 4 de junio, su comité promotor.

Sin embargo, hay quienes no le creen al petrismo. Entre ellos, el representante electo Daniel Briceño, quien se fue de frente contra el jefe de Estado y le hizo un recorderis.

No le creen al petrismo: “Petro seguirá con su constituyente, independientemente de lo que diga su candidato Cepeda”

“Petro prometió sobre mármol que no haría una asamblea nacional constituyente para llegar al poder, una vez llegó, impulsó una asamblea, recogió plata para financiarla e impulsó a Iván Cepeda con esa idea. Ahora que perdieron la primera vuelta, quieren volver a engañar al país diciendo que ya abandonaron esa idea y que Iván Cepeda se compromete a no hacerlo. Al perro no lo capan dos veces. Los colombianos no son tontos como ellos creen. Mentirosos”, dijo Briceño a través de su cuenta en X, este jueves 4 de junio.