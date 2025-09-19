Suscribirse

Confidenciales

Al puerto de Cartagena llegaron cuatro vehículos auxiliares para el Metro de Bogotá: así lucen la nueva infraestructura

Estos nuevos equipamientos asistirán labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del viaducto, de las fachadas y otras actividades en el patio taller.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 7:08 p. m.
Vehículos auxiliares del Metro de Bogotá
Vehículos auxiliares del Metro de Bogotá | Foto: Cortesía

Tras la llegada de los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá, la Empresa Metro anunció el arribo al puerto de Cartagena de cuatro vehículos auxiliares que serán claves para el mantenimiento del viaducto y otras infraestructuras asociadas a la operación de la Línea 1.

Estos equipos técnicos tienen funciones especializadas: llevarán a cabo la revisión de fachadas, apoyo en los tramos elevados y labores operativas dentro del patio taller ubicado en Bosa. Al integrarse a las tareas de mantenimiento, se espera que contribuyan a asegurar la integridad estructural y al cumplimiento de estándares de seguridad.

La llegada de estos auxiliares ocurre poco después de que arribaran los primeros seis vagones al patio taller, lo que refuerza la preparación técnica y logística del sistema antes de su entrada en funcionamiento. De acuerdo con la Empresa Metro, estos vehículos representan un avance significativo en la fase de consolidación del proyecto del Metro, que ya suma cerca del 62 por ciento de ejecución.

La Línea 1 del Metro de Bogotá será de 23.96 kilómetros con 16 estaciones, de las cuales diez estarán integradas al sistema TransMilenio. Se proyecta que movilizará alrededor de 80.000 personas por hora, lo que supone una transformación sustancial para la movilidad entre el sur y el norte de la ciudad.

Con la incorporación de estos vehículos auxiliares, el proyecto avanza hacia las etapas finales de su puesta a punto, abriendo camino para las pruebas operativas que iniciarán en 2026 y su posterior puesta en marcha en el primer trimestre de 2028.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en aeropuerto de Florida: CBP halla huesos humanos en equipaje y pasajero asegura que eran para rituales

2. ¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

3. La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

4. La obra que parecía interminable en Bogotá finalmente fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Esto dijo el Concejo

5. Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Metro de BogotáEmpresa Metro de Bogotá Puerto de CartagenaLeonidas Narváez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.