Al puerto de Cartagena llegaron cuatro vehículos auxiliares para el Metro de Bogotá: así lucen la nueva infraestructura

Tras la llegada de los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá, la Empresa Metro anunció el arribo al puerto de Cartagena de cuatro vehículos auxiliares que serán claves para el mantenimiento del viaducto y otras infraestructuras asociadas a la operación de la Línea 1.

✔️ Siguen llegando buenas noticias.

👏 Hoy arribaron al puerto de Cartagena 4 vehículos auxiliares que apoyarán la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝.

🤝 #AquíSíPasa, dentro de muy poco, asistirán labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del… pic.twitter.com/0Ao3mJ3k7Q — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 16, 2025

Estos equipos técnicos tienen funciones especializadas: llevarán a cabo la revisión de fachadas, apoyo en los tramos elevados y labores operativas dentro del patio taller ubicado en Bosa. Al integrarse a las tareas de mantenimiento, se espera que contribuyan a asegurar la integridad estructural y al cumplimiento de estándares de seguridad.

La llegada de estos auxiliares ocurre poco después de que arribaran los primeros seis vagones al patio taller, lo que refuerza la preparación técnica y logística del sistema antes de su entrada en funcionamiento. De acuerdo con la Empresa Metro, estos vehículos representan un avance significativo en la fase de consolidación del proyecto del Metro, que ya suma cerca del 62 por ciento de ejecución.

La Línea 1 del Metro de Bogotá será de 23.96 kilómetros con 16 estaciones, de las cuales diez estarán integradas al sistema TransMilenio. Se proyecta que movilizará alrededor de 80.000 personas por hora, lo que supone una transformación sustancial para la movilidad entre el sur y el norte de la ciudad.