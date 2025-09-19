Confidenciales
Al puerto de Cartagena llegaron cuatro vehículos auxiliares para el Metro de Bogotá: así lucen la nueva infraestructura
Estos nuevos equipamientos asistirán labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del viaducto, de las fachadas y otras actividades en el patio taller.
Tras la llegada de los primeros seis vagones del primer tren del metro de Bogotá, la Empresa Metro anunció el arribo al puerto de Cartagena de cuatro vehículos auxiliares que serán claves para el mantenimiento del viaducto y otras infraestructuras asociadas a la operación de la Línea 1.
✔️ Siguen llegando buenas noticias.— Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 16, 2025
👏 Hoy arribaron al puerto de Cartagena 4 vehículos auxiliares que apoyarán la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá 🚝.
🤝 #AquíSíPasa, dentro de muy poco, asistirán labores de mantenimiento de la infraestructura del sistema, del… pic.twitter.com/0Ao3mJ3k7Q
Estos equipos técnicos tienen funciones especializadas: llevarán a cabo la revisión de fachadas, apoyo en los tramos elevados y labores operativas dentro del patio taller ubicado en Bosa. Al integrarse a las tareas de mantenimiento, se espera que contribuyan a asegurar la integridad estructural y al cumplimiento de estándares de seguridad.
La llegada de estos auxiliares ocurre poco después de que arribaran los primeros seis vagones al patio taller, lo que refuerza la preparación técnica y logística del sistema antes de su entrada en funcionamiento. De acuerdo con la Empresa Metro, estos vehículos representan un avance significativo en la fase de consolidación del proyecto del Metro, que ya suma cerca del 62 por ciento de ejecución.
La Línea 1 del Metro de Bogotá será de 23.96 kilómetros con 16 estaciones, de las cuales diez estarán integradas al sistema TransMilenio. Se proyecta que movilizará alrededor de 80.000 personas por hora, lo que supone una transformación sustancial para la movilidad entre el sur y el norte de la ciudad.
Con la incorporación de estos vehículos auxiliares, el proyecto avanza hacia las etapas finales de su puesta a punto, abriendo camino para las pruebas operativas que iniciarán en 2026 y su posterior puesta en marcha en el primer trimestre de 2028.