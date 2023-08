Alarmante cifra de desaparición de niños en Bogotá, ¿qué está pasando?

Entre enero y mayo de 2023, en Bogotá, se han desaparecido 319 niños, niñas y adolescentes, de los cuales solo 180 se han encontrado, tristemente 1 hallado sin vida. Actualmente siguen 139 menores de los cuales no se sabe nada, aumentando la zozobra entre las familias.

Por esta razón, desde el Movimiento Social Movamos Bogotá por la Niñez, encabezado por César Salamanca, líder social de la capital, se extiende la invitación a la ciudadanía para que no haya más indiferencia al respecto y dijo: “He decido moverme por la niñez y te invito a que juntos hagamos parte de éste gran movimiento que actuará por la niñez en Bogotá”, y agrega “lo único que se puede hacer es accionar, no se trata de dar un abrazo y ya, se trata de accionar”.

En palabras de Salamanca “cuando se muere la esposa te dicen viudo, cuando se muere tu papá te dicen huérfano, pero cuando se te muere un hijo no hay nombre, no hay categoría para eso, no hay una palabra que pueda simbolizar eso”.