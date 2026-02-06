Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Este viernes, 6 de febrero, se conoció un video en el que el alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, rompió en llanto en medio de las graves emergencias por las fuertes lluvias en su departamento. Al mandatario se le entrecortó la voz dialogando con las comunidades.

“Pedimos a Dios que nos ayude, que cesen estas lluvias, estas aguas para recuperarnos rápidamente, pero también juntos vamos a salir de esta emergencia. Todos unidos como pueblo, como tierraltense, vamos a sacar adelante nuestras vidas y vamos a salir de esta emergencia desafortunada que está padeciendo nuestro municipio”, dijo.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Desde el Ideam dieron a conocer que en la estación hidrológica de Montería se mantiene una tendencia sostenida de ascenso en los niveles del río.

“En la estación Montería se ha evidenciado la persistencia de condiciones de ascenso en el nivel del río, lo que ha ocasionado su desbordamiento en este sector”, señaló.