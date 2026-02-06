Confidenciales

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Son más de 25 mil familias afectadas.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 6:07 p. m.
Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras.
Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras. Foto: Suministrado a SEMANA.

Este viernes, 6 de febrero, se conoció un video en el que el alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras, rompió en llanto en medio de las graves emergencias por las fuertes lluvias en su departamento. Al mandatario se le entrecortó la voz dialogando con las comunidades.

“Pedimos a Dios que nos ayude, que cesen estas lluvias, estas aguas para recuperarnos rápidamente, pero también juntos vamos a salir de esta emergencia. Todos unidos como pueblo, como tierraltense, vamos a sacar adelante nuestras vidas y vamos a salir de esta emergencia desafortunada que está padeciendo nuestro municipio”, dijo.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Desde el Ideam dieron a conocer que en la estación hidrológica de Montería se mantiene una tendencia sostenida de ascenso en los niveles del río.

“En la estación Montería se ha evidenciado la persistencia de condiciones de ascenso en el nivel del río, lo que ha ocasionado su desbordamiento en este sector”, señaló.

Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

Confidenciales

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Confidenciales

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Confidenciales

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Nación

Seis mineros terminaron atrapados tras explosión en Guachetá, Cundinamarca: esto se sabe

Mejor Colombia

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias

Nación

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Más de Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras.

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

.

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Panorámica de Cúcuta.

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Noticias Destacadas