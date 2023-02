Confidenciales “Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde”: le dice Álvaro Uribe a Daniel Quintero

Confidenciales “Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde”: le dice Álvaro Uribe a Daniel Quintero

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no acostumbra a responder los escritos del alcalde de Medellín Daniel Quintero, hizo una excepción para escribirle sin decir su nombre.

Todo empezó porque el alcalde Quintero acusó al expresidente y a su familia de tener contratos en la administración de Federico Gutiérrez cuando fue alcalde. Como Quintero no dio contexto en su trino de lo que estaba hablando, Uribe le recordó lo que ha hecho esa fundación por los niños y los menos favorecidos en Medellín.

“Solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su Gobierno ladrón”, afirmó el expresidente.

Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 9, 2023

Como Diana Osorio, esposa del alcalde y quien no estaba en la discusión, se metió para atacar a Uribe, el expresidente puso otro trino donde lanzó dardos a Quintero. “Alcalde sinvergüenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos”.

Por ahora esta diferencia política quedó ahí, pero seguramente vendrán más trinos de lado y lado.