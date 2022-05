Confidenciales Alejandro Gaviria, muy cerca de anunciar su respaldo a Petro

Luego de que la Coalición de la Centro Esperanza se disolviera, varios de sus líderes están mirando qué camino tomar en la segunda vuelta. Se ha hablado de que Alejandro Gaviria llegaría a donde Petro, como señaló la senadora del Pacto, Martha Peralta.

SEMANA conoció que Gaviria está analizando con detalle qué movimiento hacer y cómo anunciar su decisión. Este lunes festivo se reunió con su equipo más cercano y les pidió consejos. Allí estuvieron Martín Carrizosa, Hernando Salazar, Tatiana Andia y Marla Gutiérrez. Los dos primeros no están del todo convencidos de irse con Petro, mientras que las dos mujeres sí respaldan la intención de Gaviria de apoyar al candidato del Pacto. Saben que en últimas el que tiene la última palabra es el académico y para todos es claro su favoritismo por Petro.

La inclinación de Gaviria por el exalcalde de Bogotá es evidente. A The Financial Times le reconoció su inclinación por Petro y en las últimas horas compartió una entrevista de SEMANA con el historiador inglés Malcolm Deas, quien aseguró que no es fácil venezolanizar a Colombia, es decir, uno de los mayores miedos alrededor de Petro.

Gaviria sabe que no será una decisión sencilla y que algunos lo podrían criticar. Por eso hasta el momento no ha anunciado una posición oficial y puede que le dé una espera de unos días, o unas horas, a ese pronunciamiento.