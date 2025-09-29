Alianza entre Iván Cepeda y Carolina Corcho para atajar a Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico no se dará pronto: “Vamos a medirnos”

El precandidato presidencial, Iván Cepeda, le respondió al exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, quien le propuso una alianza con la exministra de Salud, Carolina Corcho, para salirle al paso y derrotar al exalcalde Daniel Medellín en la consulta interna del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre.

“Comprendo y me parece loable que Gustavo Bolívar esté en la tónica de la unidad. Yo respeto mucho la precandidatura de Carolina Corcho. Vamos a medirnos en las urnas. Entiendo que eso es lo que ella ha dispuesto y yo también. Así que vamos a eso”, dijo Cepeda.

Por su parte, la exministra de Salud, Carolina Corcho, no se ha referido al tema.

Bolívar es un fuerte crítico de Quintero. De hecho, renunció a su precandidatura presidencial porque, según él, no puede comprometerse a respaldar, eventualmente, al exalcalde de Medellín, en caso de que gane en las urnas, porque hoy está llamado a juicio por parte de la Fiscalía por el escándalo de Aguas Vivas.

El escritor de telenovelas analizó los escenarios políticos del Pacto Histórico y dijo que la mejor opción para que gane la izquierda en octubre es una alianza entre Cepeda y Corcho.

“Si no gana Iván Cepeda o Carolina Corcho, es decir, si se obtiene una victoria de Daniel Quintero, habría una grave crisis en el movimiento con el que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño”, advirtió.

“Ser tibios en este momento puede significar, no la derrota de Iván o Carolina, sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas“, manifestó.

Bolívar dijo que es muy serio lo que está advirtiendo. “Por eso, los conmino a que busquen un mecanismo democrático, justo, que les dé garantías. Pueden ser dos encuestas y promediar el resultado de ambas, para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos, uno de ustedes dos, a enfrentar a Daniel Quintero”, dijo.