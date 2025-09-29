Suscribirse

POLÍTICA

Alianza entre Iván Cepeda y Carolina Corcho para atajar a Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico no se dará pronto: “Vamos a medirnos”

La propuso el exdirector del DPS, Gustavo Bolívar.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 11:12 p. m.
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda
Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda se enfrentarán en la consulta interna del Pacto Histórico. | Foto: API, Juan Carlos Sierra y Colprensa

El precandidato presidencial, Iván Cepeda, le respondió al exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, quien le propuso una alianza con la exministra de Salud, Carolina Corcho, para salirle al paso y derrotar al exalcalde Daniel Medellín en la consulta interna del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre.

“Comprendo y me parece loable que Gustavo Bolívar esté en la tónica de la unidad. Yo respeto mucho la precandidatura de Carolina Corcho. Vamos a medirnos en las urnas. Entiendo que eso es lo que ella ha dispuesto y yo también. Así que vamos a eso”, dijo Cepeda.

Por su parte, la exministra de Salud, Carolina Corcho, no se ha referido al tema.

Bolívar es un fuerte crítico de Quintero. De hecho, renunció a su precandidatura presidencial porque, según él, no puede comprometerse a respaldar, eventualmente, al exalcalde de Medellín, en caso de que gane en las urnas, porque hoy está llamado a juicio por parte de la Fiscalía por el escándalo de Aguas Vivas.

El escritor de telenovelas analizó los escenarios políticos del Pacto Histórico y dijo que la mejor opción para que gane la izquierda en octubre es una alianza entre Cepeda y Corcho.

“Si no gana Iván Cepeda o Carolina Corcho, es decir, si se obtiene una victoria de Daniel Quintero, habría una grave crisis en el movimiento con el que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño”, advirtió.

“Ser tibios en este momento puede significar, no la derrota de Iván o Carolina, sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas“, manifestó.

“Si gana Daniel Quintero sería entregar el Pacto Histórico a la politiquería y la corrupción que tanto criticamos en el pasado“, puntualizó.

Bolívar dijo que es muy serio lo que está advirtiendo. “Por eso, los conmino a que busquen un mecanismo democrático, justo, que les dé garantías. Pueden ser dos encuestas y promediar el resultado de ambas, para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos, uno de ustedes dos, a enfrentar a Daniel Quintero”, dijo.

A su juicio, ya es “vox populi” las supuestas alianzas políticas que Quintero está haciendo con “sectores de la corrupción y la política tradicional”.

Gustavo PetroPacto históricoIván Cepeda Carolina Corcho

