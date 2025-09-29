Gustavo Bolívar lanza alerta a Carolina Corcho e Iván Cepeda sobre Daniel Quintero: “Me da mucho temor”

En el Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, se medirán en una consulta interna para elegir quién llevará la bandera de esa colectividad.

Mientras llega el 26 de octubre, los ánimos siguen bastante agitados al interior del Pacto Histórico por la presencia de Daniel Quintero, precandidato y exalcalde de Medellín que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.

Entre quienes van en contra de Quintero está Gustavo Bolívar, quien precisamente la semana pasada renunció a su precandidatura para unirse a Cepeda, en la puja por llegar a la Presidencia.

Precisamente, este lunes, 29 de septiembre, el también exsenador compartió un video a través de su cuenta en la red social X, lanzando una alerta a Corcho y Cepeda sobre algo que compromete a Quintero.

El exsenador dijo estar preocupado por las “alianzas que Quintero está haciendo con grupos ajenos al Pacto Histórico y su inmenso poderío económico”. De tal modo, le pidió a Corcho y Cepeda que “busquen un mecanismo que les dé garantías para llegar unidos a la consulta” del 26 de octubre.

“Es muy serio lo que estoy diciendo. Por eso los conmino a que busquen un mecanismo democrático, justo, que les dé garantías. Pueden ser dos encuestas y promediar el resultado de ambas, para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos, uno de ustedes dos, a enfrentar a Daniel Quintero” se escucha decir a Bolívar en el video en X.

De acuerdo con Bolívar, ya es “vox populi” las supuestas alianzas políticas que Quintero está haciendo con “sectores de la corrupción y la política tradicional”.

“Y el gran capital que maneja para esta campaña y a mí me da mucho temor y es el temor de muchas personas que de repente el Pacto Histórico tenga como candidato a la Presidencia, que además carga encima varias investigaciones por corrupción”, resaltó.

Como vocero de sectores progresistas, preocupados por las alianzas que Quintero está haciendo con grupos ajenos al Pacto Histórico y su inmenso poderío económico, les pedimos a @carolinacorcho y a @IvanCepedaCast que busquen un mecanismo que les de garantías para llegar unidos a… pic.twitter.com/hYVklhRQ9k — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2025

El pasado 23 de septiembre en El Debate de SEMANA, Bolívar también se refirió a esas alianzas que estaría llevando a cabo el precandidato Quintero.