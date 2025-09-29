Suscribirse

Gustavo Bolívar lanza alerta a Carolina Corcho e Iván Cepeda sobre Daniel Quintero: “Me da mucho temor”

En el Pacto Histórico se alistan para escoger al candidato único a las elecciones presidenciales de 2026.

Redacción Nación
29 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.
De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero. | Foto: Colprensa

En el Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, se medirán en una consulta interna para elegir quién llevará la bandera de esa colectividad.

Mientras llega el 26 de octubre, los ánimos siguen bastante agitados al interior del Pacto Histórico por la presencia de Daniel Quintero, precandidato y exalcalde de Medellín que actualmente enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción.

Contexto: Gustavo Bolívar advierte lo que pasaría con el Pacto Histórico si Daniel Quintero gana la consulta: “Derrota de todo”

Entre quienes van en contra de Quintero está Gustavo Bolívar, quien precisamente la semana pasada renunció a su precandidatura para unirse a Cepeda, en la puja por llegar a la Presidencia.

Precisamente, este lunes, 29 de septiembre, el también exsenador compartió un video a través de su cuenta en la red social X, lanzando una alerta a Corcho y Cepeda sobre algo que compromete a Quintero.

El exsenador dijo estar preocupado por las “alianzas que Quintero está haciendo con grupos ajenos al Pacto Histórico y su inmenso poderío económico”. De tal modo, le pidió a Corcho y Cepeda que “busquen un mecanismo que les dé garantías para llegar unidos a la consulta” del 26 de octubre.

“Es muy serio lo que estoy diciendo. Por eso los conmino a que busquen un mecanismo democrático, justo, que les dé garantías. Pueden ser dos encuestas y promediar el resultado de ambas, para que de aquí al viernes, que es el plazo que se vence para modificar las listas, pudieran llegar unidos, uno de ustedes dos, a enfrentar a Daniel Quintero” se escucha decir a Bolívar en el video en X.

Contexto: Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

De acuerdo con Bolívar, ya es “vox populi” las supuestas alianzas políticas que Quintero está haciendo con “sectores de la corrupción y la política tradicional”.

“Y el gran capital que maneja para esta campaña y a mí me da mucho temor y es el temor de muchas personas que de repente el Pacto Histórico tenga como candidato a la Presidencia, que además carga encima varias investigaciones por corrupción”, resaltó.

El pasado 23 de septiembre en El Debate de SEMANA, Bolívar también se refirió a esas alianzas que estaría llevando a cabo el precandidato Quintero.

“Él tiene personas, por ejemplo, trabajando en la Gobernación del Valle. Él estuvo en la Costa Atlántica, ahí apareció la foto, el video, de alianzas seguramente con el Clan de los Torres.En Córdoba me dicen que ya hizo unas alianzas con unos congresistas de allí.Se está moviendo por todo el país”, indicó.

