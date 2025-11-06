Suscribirse

Confidenciales

Alianzas políticas que harían los precandidatos a la presidencia. Esto dijeron en asamblea de Anif

Unos fueron tajantes con su posición. Vicky Dávila, quien propuso hablar del tema, señaló que hay principios que no son negociables.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
6 de noviembre de 2025, 6:26 p. m.
Vicky Dávila propuso hablar de alianzas.
Vicky Dávila propuso hablar de alianzas. | Foto: Anif / Youtube

El tema definitivo de la contienda política que se avecina parece ser la unidad, según coincidieron los precandidatos presidenciales que participaron en el panel realizado en la Asamblea de Anif.

Por ello, dentro del espacio político, Vicky Dávila propuso hablar de alianzas y la pregunta concreta del conductor del debate, Alejandro Santos, estuvo relacionada con la participación que le darían al Pacto Histórico, partido del gobierno, si queda por fuera para la segunda vuelta que definirá el gobierno que llegará a la Casa de Nariño (si fuera derrotado).

De manera contundente, Dávila manifestó que no es de izquierda y que, de allí en adelante, la pueden poner en el lugar que deseen los colombianos, pero su convicción es la de “ser decente”, un principio que no sería negociable. En consecuencia, expresó que en ningún momento se ubicaría en una orilla en la que estén los mafiosos. “Yo me uno con todos los que quieran, pero no me uniría con gente oscura que tenga vida gris; con los que han defendido paramilitares, criminales y narcotraficantes. No me uno con los que han defendido el cartel de los soles”.

Paloma Valencia, por su parte, mencionó que la democracia necesita oposición, por lo tanto, dejó ver que los dejaría con ese papel. No invitaría por esa razón al Pacto Histórico".

David Luna, tras expresar que tiene la tesis de que el Pacto Histórico puede quedar por fuera de la segunda vuelta, dijo que para hacer alianzas se necesitará dejar la vanidad en el perchero.

Mauricio Gómez Amín también fue contundente al decir que su posición es “dejar la tibieza para otro día”, en el sentido de no unidades políticas con el Pacto Histórico, lo que no implica no tener en el gobierno a personas preparadas que, de hecho, salieron molestos del gabinete

Juan Daniel Oviedo, por su parte, se apartó de la mayoría. Dijo estar cansado de oír que “aquí no entra nada que huela a Petro”. Eso sería desaprovechar la oportunidad de tener a personas con gran talento, y allí mencionó a Cecilia López. Agregó que se requiere gobernar con todos los que tengan ideas, que es lo único que queda, “las personas son pasajeras”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. United Airlines devolverá el dinero a pasajeros que decidan no volar durante el cierre del Gobierno de EE. UU.

2. Una persona se desmayó en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras Trump hacía un anuncio. Este es el angustiante video

3. Santa Fe da el primer palo del mercado: estaría por ganarle fichaje a Millonarios y Junior

4. Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes 7 de noviembre

5. Valentina Lizcano habló de sus intentos de sobredosis y la difícil situación que la hizo detenerse

LEER MENOS

Noticias relacionadas

políticaAlianzas precandidatos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.