Álvaro Uribe anunció cuándo publicará el borrador de la Ley de Rescate de la Economía

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente sobre los avances de la propuesta denominada Ley de Rescate de la Economía, destacando que el texto técnico es el resultado de intensas jornadas de trabajo e intercambio de conceptos con diversos sectores del país.

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Según detalló el exmandatario, la iniciativa busca estructurar alternativas viables para la recuperación fiscal y financiera, recogiendo inquietudes de la bancada parlamentaria, especialistas en finanzas públicas, dirigentes gremiales y voceros de organizaciones sociales. Uribe anunció la elaboración del borrador para la Ley de Rescate de la Economía tras reuniones con expertos.

Trabajamos un Borrador de discusión de la ley de Rescate de la Economía, basado en las opiniones de nuestros congresistas, de expertos, gremios y sectores sociales. Mañana la publicaremos y será llevada a reunión con el Gobierno — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 7, 2026

En su declaración institucional, el líder del partido Centro Democrático explicó la metodología participativa con la que se consolidó la articulación del articulado y confirmó los pasos inmediatos para su discusión pública. “Trabajamos un borrador de discusión de la Ley de Rescate de la Economía, basado en las opiniones de nuestros congresistas, de expertos, gremios y sectores sociales. Mañana la publicaremos y será llevada a reunión con el Gobierno”, afirmó el expresidente. El expresidente confirmó que el documento será publicado y llevado a una reunión de concertación con el Gobierno nacional.

La presentación formal de este proyecto normativo busca establecer una mesa de diálogo técnico con el Ejecutivo para evaluar medidas de reactivación y estabilidad macroeconómica en el país. Se prevé que, una vez publicado el texto, se inicien rondas de debate legislativo y social con las distintas bancadas en el Congreso de la República.