Álvaro Uribe asegura que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo “son garantía para una Colombia libre”

En medio de la polémica de presuntas interceptaciones ilegales contra opositores y candidatos a la presidencia de Colombia desde el Gobierno nacional, el ex jefe de Estado envió un contundente mensaje a los electores para la primera vuelta presidencial, que se realizará el 31 de mayo.

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El exmandatario aseguró que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, son dos personas que le dan garantía al país de cara a las elecciones.

“Son los candidatos de la ciudadanía de trabajo honrado y respeto a la ley“, señaló el ex jefe de Estado en su cuenta de X, donde también rescató otras virtudes de la dupla a la presidencia.

“Paloma y Juan Daniel carecen de odios y resentimientos; defienden al ciudadano libre de la esclavitud del estado; son sencillos como el labriego y el obrero; organizados y ejecutores como los buenos empresarios; cumplidos como la mujer microempresaria; austeros y trabajadores como las familias de ingreso medio”, resaltó.

Finalmente, aseguró que “son garantía para una Colombia libre y de bienestar”.