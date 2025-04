Álvaro Uribe contesta en X: No es cierto que esté “tomando tinto” con Vargas Lleras, pero sí se vio con otro. ¿Quién?

El expresidente Álvaro Uribe contestó a un mensaje de un usuario en X, quien le reclamó por supuestamente tener acercamientos con personajes del país que suenan para la campaña de 2026, pero que no están en el Centro Democrático.

“Hombre joven, yo soy muy respetuoso, le ruego respetar la verdad: no he tomado tinto con el doctor Vargas Lleras, a quien recibí recientemente, fue al doctor Fajardo”, aseguró.

“La clase dominante socialista está constituida por la burocracia aprovechada, zángano, destructora de valor, que no trabaja, no produce, no agrega valor, tampoco deja trabajar, tampoco deja producir, tampoco deja agregar valor”, dijo.